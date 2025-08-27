Los radares de Carbajosa empiezan a funcionar el día 28 con multas de hasta 600 euros La retirada de puntos se aplicará a partir de los 20 km/h por encima del límite establecido

EÑE Carbajosa de la Sagrada Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:58

Desde el 28 de septiembre comenzará a funcionar en Carbajosa el sistema de control de velocidad mediante radares. Se han colocado cuatro cabinas fijas, situadas en la avenida Carbajosa, la calle Salamanca, la calle Juan de Herrera y la calle Gil de Hontañón, que funcionarán con un radar que se irá rotando entre ellas y que podrá convertirse en radar móvil para su uso por parte de la Policía Local.

Excepto el radar ubicado en la calle Salamanca, fijado a una velocidad de 40 km/h, los demás están limitados a 30 km/h, ya que se ubican en puntos concretos del centro urbano y el polígono con una gran afluencia de peatones. Todos ellos cuentan con la correspondiente señalización de velocidad para advertir a los conductores de su presencia.

Cabe recordar que en la localidad ya está vigente una limitación general de velocidad de 30 km/h, con algunos tramos señalizados a 40 o 50 km/h. Sin embargo, la reiterada falta de civismo de ciertos conductores que circulan muy por encima de estos límites ha motivado la instalación del radar como medida disuasoria y de control. Los informes de la Policía Local y a las reiteradas quejas de vecinos que habían mostrado su preocupación por los excesos de velocidad registrados en estas zonas concretas de Carbajosa con dos de los elementos que han motivado la instalación de los sistemas.

Las multas conllevarán sanciones económicas de entre 100 y 600 euros, y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir, en función del exceso de velocidad cometido. La retirada de puntos se aplicará a partir de los 20 km/h por encima del límite establecido.

El objetivo de esta iniciativa es velar por la seguridad de los vecinos y hacer que las calles de Carbajosa sean espacios seguros para todos. Por ello, el Ayuntamiento quiere hacer un llamamiento a la población para que respete los límites de velocidad, a los peatones y al resto de conductores con una conducción responsable. Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora de la seguridad vial y responde a una demanda vecinal que llevaba tiempo presente en el pueblo. La inversión destinada a este nuevo sistema de control de velocidad asciende a 65.000 euros con los que se han adquirido 4 cabinas con poste y un radar rotatorio, una tecnología que se implanta por primera vez en Carbajosa de la Sagrada.