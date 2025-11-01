Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Las ediles del Ayuntamiento de Villamayor Lucía Guinaldo y María José García. EÑE

En este pueblo se premia la mejor decoración navideña y el belén más elaborado

El Ayuntamiento de Villamayor de Armuña ha abierto el plazo de inscripción para participar en sendos concursos de decoración de fachadas y balcones, así como escaparates y también de belenes

EÑE

Villamayor de Armuña

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

El Ayuntamiento de Villamayor de Armuña ha aprobado las bases para la participación en la II Edición de los Concursos Navideños 2025, una iniciativa que regresa tras el éxito alcanzado en su primera convocatoria.

Con esta propuesta, el Consistorio pretende consolidar una tradición que fomente la creatividad, la convivencia y el espíritu festivo entre los vecinos, asociaciones y entidades locales.

El plazo de inscripción para todos aquellos que quieran participar permanecerá abierto del 3 al 28 de noviembre de 2025, ambos inclusive. Las personas interesadas podrán realizar su solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Villamayor o de manera presencial en las oficinas del técnico de Cultura, situadas en la calle Rúa nº 15. Asimismo, las bases completas y el formulario oficial están disponibles para su descarga en la web municipal (www.villamayor.es) y en la sede electrónica (https://villamayor.sedelectronica.es).

Los certámenes convocados son dos diferenciados. Por un lado, el II Concurso Local de Belenes, destinado a asociaciones, instituciones, establecimientos y particulares, con el fin de mantener viva una de las tradiciones más emblemáticas de la Navidad; y por otro, el II Concurso Local de Decoración de Balcones, Fachadas y Jardines, orientado a embellecer los espacios visibles desde la vía pública con creatividad y sentido festivo acorde con las fechas tan señaladas que se van a celebrar.

Cada certamen contará con premios diferenciados en forma de cestas y lotes de Navidad, diplomas y detalles conmemorativos, con una dotación total de 350 euros por concurso.

Las visitas del jurado, que valorará la creatividad y originalidad de cada propuesta, se realizarán entre el 18 y el 20 de diciembre, y la entrega de premios tendrá lugar el lunes 22 de diciembre, a las 19:30 horas, en el salón de plenos del propio Ayuntamiento de Villamayor.

