Imagen del pleno celebrado el pasado lunes en Béjar. TEL

El PSOE acusa al exalcalde de intentar engañar a Béjar y él no niega

La polémica se centra en la representación en la Mancomunidad del Embalse de Béjar.

TEL

Béjar

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:27

El Partido Socialista de Béjar ha emitido comunicado en el que acusa al exalcalde, Luis Francisco Martín, de querer volver a engañar a la ciudad con respecto a la representación de los órganos colegiados.

Contextualiza los hechos en el último pleno cuando el PP hizo una propuesta para la Mancomunidad del Embalse en la que, denuncia el PSOE, dejaba fuera a cargos de ese partido y de su socio, Tu Aportas, pero sí incluía a una de las dos concejalas no adscritas.

Además, ha añadido que el exalcalde ha presentado un recurso de reposición para anular el acuerdo del pleno. Para el PSOE, Martín ha realizado un movimiento con el objetivo de «hacer caer en una trampa a todas las concejalas y concejales» en lo que podía «ser una ilegalidad».

Ante estas acusaciones, Luis Francisco Martín se ha defendido asegurando que consultó la aprobación con los servicios jurídicos porque existe jurisprudencia que indica que un edil no adscrito no puede pertenecer a órganos colegiados y que el secretario deberá dar respuesta al recurso de reposición.

«Me siguen atacando porque me ven como el alcalde, ellos se sienten ilegítimos en el cargo», ha afirmado.

