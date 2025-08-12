El PSOE acusa al exalcalde de firmar decretos tras la moción de censura en Béjar Martín afirma que un funcionario modificó una subvención antes de que se actualizara el cambio y el que el otro escrito hacía referencia a una gratificación que le fue remitida a las 12:11 horas del 5 de agosto.

Antonio Cámara y Luis Francisco Martín, en el pleno de la moción de censura que tuvo lugar el pasado 5 de agosto en Béjar.

TEL Béjar Martes, 12 de agosto 2025, 19:16

El PSOE en Béjar ha acusado al exalcalde de la ciudad, Luis Francisco Martín, de firmar varios decretos cuando la moción de censura ya había prosperado y el pleno había nombrado regidor a Antonio Cámara.

Los socialistas aseguran que Martín es «un ilegal» por realizar varias firmas a las 23:16 horas del día 5 cuando ya no era regidor y que esa firma está siendo revisado por los servicios jurídicos municipales. Por su parte, Antonio Cámara ha afirmado que: «si alguien firma un documento poniendo que ostenta un cargo que no es, cuanto menos está mintiendo, y luego que en este caso habrá que ver la nulidad de lo firmado y las consecuencias».

Ante estas acusaciones, Luis Francisco Martín se ha defendido argumentando que un funcionario modificó una subvención, pero en la gestión apareció su propio nombre en un «trámite automático» que el propio funcionario cambió por uno nuevo para la firma del nuevo alcalde. Y que el otro decreto eran unas horas extras de un trabajador que le fue remitido a las 12:11 horas de ese 5 de agosto.

También ha afirmado que realizó una consulta al secretario municipal, que le ha asegurado que los decretos serían nulos de pleno derecho. «No ha habido mala fe ni me beneficia personalmente, pero estoy acostumbrado a recibir mierdas porque los socialistas no van a hacer nada, pero sí desacreditarme», ha asegurado Luis Francisco Martín.