«Mis prioridades son sacar adelante el presupuesto e intentar que el Plan de Fomento se ejecute»

Béjar vivió en agosto una moción de censura con cambio de equipo de Gobierno apenas un mes antes de las fiestas. El nuevo alcalde, Antonio Cámara, valora la situación y plantea sus prioridades.

¿Por qué han decidido respetar la programación festiva existente?

—Había una licitación ya que estaba en marcha y no tenía sentido ponernos a cambiarla. Además, el anterior concejal, Javier Hernández, había trabajado mucho. Quizás lo hubiésemos hecho de otra manera porque las fiestas me parecen muy largas, pero no vamos a hacer ningún cambio en ese sentido.

¿Cómo enfoca esta nueva etapa?

—Cogí cinco días de vacaciones para poder organizar todo. Paso por las mañanas a primera hora por el Ayuntamiento y la tecnología facilita muchísimo las cosas. Estoy muy preocupado por la situación presupuestaria ya que hay algunas partidas en negativo y descompensadas y también, por facturas sin contrato. Heredamos ahí un problema muy gordo con ejemplos como la empresa de limpieza de los colegios o la «Noche de Cultura». Es un problema gordísimo de cara al Tribunal de Cuentas. No entiendo la dejadez.

¿Qué es lo más urgente para la ciudad de Béjar?

—Lo más urgente fue empezar con la limpieza. Ahora tenemos problemas que arreglar como la plantilla de bomberos. Es un tema muy delicado porque tenemos un supuesto convenio que Diputación, pero legalmente no existe esa figura, no tenemos el dinero de esos convenios. No son funcionarios, son colaboradores y no pueden conducir un coche o un camión. Otros temas son la plantilla de personal porque no está consolidada y, también, sacar el presupuesto y los Honores y Distinciones. Además, es urgente la reorganización administrativa del Ayuntamiento porque parece muy preocupante que Servicios Económicos esté bajo mínimos. Son muchas cosas. En Turismo, tenemos una página web que se quedó ahí o los proyectos de El Bosque.

¿Cómo enfoca los presupuestos?

—Intentando que seamos diez frente a siete. Sinceramente con Luis Francisco Martín no puede haber negociaciones y no sé si Vox querrá pedir algo o apoyarán cuestiones como que se aumente el presupuesto del Corpus. Con respecto a las no adscritas, ya hemos hablado para que vayan planteando cuáles sus proyectos para poder dotarlos presupuestariamente. La idea es presentarlos en noviembre.

¿Cómo valora el malestar de las dos concejalas no adscritas por estar en el equipo de Gobierno?

—Entramos a gobernar en una situación grave y de crisis y con una moción de censura que no debería ser lo normal. No hubo negociación para la moción de censura porque se dio por hecho que había que presentarla y así ha sido. Otra cosa es formar parte del equipo de Gobierno. Tuvimos una reunión, plantee lo que había dicho la Agrupación Socialista Bejarana y Olga García no podía formar parte como teniente de alcalde ni de la junta de gobierno. Entiendo que estén molestas, pero pedí discreción tras esa primera reunión y no la hubo. Yo no voy a decir si estoy molesto o no.

¿Cómo avanza la cuestión de La Covatilla?

—Se está realizando una auditoría técnica y, en cuanto a la presupuestaria, sabemos cómo está gracias al interventor y al tesorero. No hay ningún contrato en La Covatilla y hay que pagar mucho dinero. Con respecto a la revisión del telesilla, tenemos el documento con el presupuesto para saber lo que nos costaba hacerla en verano de 2023. De cara a la temporada, estamos preocupados por los tiempos porque algunas piezas podrían llegar en febrero, pero ya estamos trabajando con las empresas que tienen esos recambios para que sea más rápido. En cuanto al personal, ya estamos en el inicio de las contrataciones para el personal base y ya sabemos por dónde puede ir la dirección técnica.

¿Y el Plan de Fomento?

— Hay que devolver el millón de euros a la Diputación, no lo ha pedido y siguen creciendo los intereses. Pediré reunión con el presidente. Queremos llevar a cabo el centro de concentración deportiva para pernoctación en altura. Tenemos un requerimiento de la Junta de Castilla y León sobre ese proyecto ya que, en ningún momento, ha dicho que no se puede hacer. Nosotros no vemos el tobogán ruso porque es un uso residual y complementario.

¿Cuáles son sus prioridades para estos dos años?

— Sacar el presupuesto adelante e intentar que el plan de fomento se ejecute dentro de los términos en los que lo habíamos presentado. Hacer de Béjar una ciudad universitaria, vivible y visitable.

Es la segunda vez que entra a gobernar tras una crisis, ¿qué diferencias ve entre la anterior etapa y esta?

— Es una crisis igual, pero no es la misma. En la primera etapa nosotros estábamos gobernando y se produjo la dimisión de María Elena Martín Vázquez. La diferencia es que ahora no estábamos gobernando, habíamos perdido la perspectiva y el conocimiento real de cómo estaba el Ayuntamiento.

¿Será Antonio Cámara el candidato del PSOEen 2027?

— No lo sé, pero sí se que no me voy a Ferraz ni al Congreso de los Diputados ni a Valladolid. Nunca he tenido aspiraciones políticas y todo ha sido una casualidad.

