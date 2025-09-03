Piden sanciones para los propietarios que no cumplan la ordenanza sobre limpieza y mantenimiento de solares en Peñaranda La formación Peñaranda en Común solicitará en pleno que se aplique la normativa

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:47

La agrupación Peñaranda en Común (PeC) con representación en el Ayuntamiento volverá a incidir en el «estado de dejadez absoluto» de solares en la ciudad. Pedirán «mano dura contra propietarios de solares sin limpia» y denuncian mediante nota de prensa lo que califican de «dejadez del equipo de gobierno en hacer cumplir las ordenanzas».

Peñaranda en Común volverá a reclamar en el siguiente pleno municipal que el equipo de gobierno se ponga manos a la obra y haga cumplir la ordenanza sobre limpieza y mantenimiento de solares.

«No puede ser que, año tras año, los solares sigan en un estado de dejadez absoluto. Las ordenanzas que se aprueban son para hacerse cumplir pero, desde nuestra formación, tenemos la impresión de que el equipo de gobierno o tiene miedo o simplemente dejadez en hacer cumplir dichas normativas. Lo más preocupante es que esta situación no afecta solamente a los solares privados sino también a varios de los solares públicos», explican desde PeC.

«Este agosto tan dramático en lo que a fuegos se refiere tendría que hacer reflexionar al equipo de gobierno sobre esta situación. Uno de los grandes incendios de este verano fue originado por una parcela que se encontraba descuidada y llena de objetos que hicieron de combustible. Todo ello derivó en miles de hectáreas arrasadas, vecinos desalojados y un desastre ecológico para toda la zona», recuerdan a la vez que dan a conocer que lo que preocupa a muchos vecinos es el hecho de que esta situación existe incluso en solares sin limpiar ubicados junto a viviendas, con el consiguiente aumento de probabilidades de un incendio en dichas viviendas.

«Desde Peñaranda en Común hacemos un llamamiento al Partido Socialista a que se ponga urgentemente manos a la obra y haga su trabajo que, en este caso, es el de dejarse de tibiezas y denuncie a los propietarios que no respetan la ordenanza reguladora de limpieza y mantenimiento de solares, sean quienes sean», insisten.

