Estas son las peñas que participarán en el Gran Prix de Béjar este sábado
El sorteo ha tenido lugar esta tarde de miércoles en el Ayuntamiento.
TEL
Béjar
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10
El Ayuntamiento de Béjar ha acogido esta tarde de miércoles el sorteo de las peñas que participarán en el Gran Prix este sábado en la plaza de toros «La Ancianita».
El sorteo ha contado con un total de 23 peñas inscritas como son: Reservados, ONCE, Avengers, OCB, Estrella Béjar, Jarana, El local, Nueva era, Folletis, Amenars, Rápidas y furiosas, Socias, Jarra y pedal, Vallejera de los Caídos, B360, Supernenas, PGM, S.C.K., Molaría, Las nenas de Paquito y Wea.
El sorteo ha contado con la presencia del alcalde, Antonio Cámara, junto con otros concejales como Luis Hernández, Ana Vicente, Rosa Torres, Rosa Sánchez y José Ángel Castellano.
De ellas, han sido elegidas como protagonistas las peñas Rápidas y Furiosas, Molaría, Jarra y Pedal, PGM, El lokal y Las nenas de Paquito junto con los reservas Once y Avengers. Dos peñas han quedado fuera del sorteo por haber participado en la edición de 2024: Corsina Fest y JyP.
