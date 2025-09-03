Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del sorteo realizado en el Ayuntamiento para elegir a las peñas del Gran Prix. TEL

Estas son las peñas que participarán en el Gran Prix de Béjar este sábado

El sorteo ha tenido lugar esta tarde de miércoles en el Ayuntamiento.

TEL

Béjar

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10

El Ayuntamiento de Béjar ha acogido esta tarde de miércoles el sorteo de las peñas que participarán en el Gran Prix este sábado en la plaza de toros «La Ancianita».

El sorteo ha contado con un total de 23 peñas inscritas como son: Reservados, ONCE, Avengers, OCB, Estrella Béjar, Jarana, El local, Nueva era, Folletis, Amenars, Rápidas y furiosas, Socias, Jarra y pedal, Vallejera de los Caídos, B360, Supernenas, PGM, S.C.K., Molaría, Las nenas de Paquito y Wea.

Imagen principal - Estas son las peñas que participarán en el Gran Prix de Béjar este sábado
Imagen secundaria 1 - Estas son las peñas que participarán en el Gran Prix de Béjar este sábado
Imagen secundaria 2 - Estas son las peñas que participarán en el Gran Prix de Béjar este sábado

El sorteo ha contado con la presencia del alcalde, Antonio Cámara, junto con otros concejales como Luis Hernández, Ana Vicente, Rosa Torres, Rosa Sánchez y José Ángel Castellano.

De ellas, han sido elegidas como protagonistas las peñas Rápidas y Furiosas, Molaría, Jarra y Pedal, PGM, El lokal y Las nenas de Paquito junto con los reservas Once y Avengers. Dos peñas han quedado fuera del sorteo por haber participado en la edición de 2024: Corsina Fest y JyP.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Beleña: los fallecidos serán repatriados, mientras sus hijos siguen bajo el cuidado familiar
  2. 2 Así fue la pelea entre dos clientes del bar del Rollo que dejó un herido por arma blanca y un detenido
  3. 3 Coches de alta gama destrozados y familias sin vacaciones: el saqueador del parking, grabado por las cámaras
  4. 4 «Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria
  5. 5 El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad
  6. 6 El refrán de las cabañuelas anuncia lo que nos espera esta semana: «En septiembre no hay viejo que...»
  7. 7 Salamanca presenta los resultados de una alternativa frente a la insuficiencia cardiaca avanzada
  8. 8 Trasladado al Hospital en helicóptero tras sufrir un accidente laboral en Cantalpino
  9. 9 Salamaq 2025: programa completo, entradas, horarios y autobuses
  10. 10 Violenta pelea en El Rollo: hay un detenido por apuñalar presuntamente en la pierna a la víctima que ha sido trasladada al Hospital

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Estas son las peñas que participarán en el Gran Prix de Béjar este sábado

Estas son las peñas que participarán en el Gran Prix de Béjar este sábado