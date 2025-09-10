Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paseo de la carretera de Madrid hasta el rdificio Tomás y Valiente. J. H.

Peñaranda mejorará la iluminación de la carretera de Madrid a petición del PP

Se cambiarán 13 luminarias que mejorarán la seguridad de 200 alumnos

J. H.

J. H.

Peñaranda de Bracamonte

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:10

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte confirmó este martes en el plenoo ordinario que se van a cambiar 13 luminarias y se dotará a esta zona de mayor potencia lumínica, solucionando así el problema de falta de luz en este tramo de la vía, «gracias a la insistencia del Grupo Popular», recuerdan desde esta agrupación mediante nota de prensa.

«El PP atiende la demanda del centro de adultos y logra reforzar la iluminación en la carretera de Madrid lo que mejorará la seguridad para más de 200 estudiantes», informan desde el PP a la vez que explican que se han encargado de «poner sobre la mesa la necesidad de mejorar la iluminación en el margen derecho de la carretera de Madrid, en el tramo que llega hasta el edificio Tomás y Valiente, donde se imparten los cursos de Educación Permanente de Adultos».

Esta petición fue trasladada hace un año por la dirección del propio centro, preocupada por la seguridad de los más de 200 alumnos —muchos de ellos personas mayores— que acuden a clase, la mayoría de ellos a pie.

«Desde el Partido Popular destacamos que esta mejora es un ejemplo de nuestro compromiso con la seguridad de los peñarandinos y de que seguimos escuchando las demandas de vecinos e instituciones para hacer de Peñaranda una ciudad más segura y accesible para todos», concluyen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Una bebida y una tapa»: un bar obliga a la consumición mínima por persona para evitar «la ruina»
  2. 2 Subasta de escándalo: algo pasa con el vacuno
  3. 3 Del susto a la solución: así se fraguó el relevo de Rosario Flores
  4. 4 Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
  5. 5 Rafa Nadal será investido doctor honoris causa el próximo 3 de octubre
  6. 6 «Intranquilidad» en la etapa de La Vuelta que este viernes cruza Salamanca y hace meta en Guijuelo
  7. 7 Arranca el curso escolar en Salamanca con 23.862 alumnos y el reto de las escuelas rurales
  8. 8 Las dos mujeres que abren la Feria taurina, con la afición de Salamanca
  9. 9 Las cabañuelas avisan con su refrán de lo que nos espera: «Si quieres buena semana sementera...»
  10. 10 Los servicios de emergencia reaniman a una persona en plena calle en el Paseo de la Estación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Peñaranda mejorará la iluminación de la carretera de Madrid a petición del PP

Peñaranda mejorará la iluminación de la carretera de Madrid a petición del PP