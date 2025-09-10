Peñaranda mejorará la iluminación de la carretera de Madrid a petición del PP Se cambiarán 13 luminarias que mejorarán la seguridad de 200 alumnos

J. H. Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:10

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte confirmó este martes en el plenoo ordinario que se van a cambiar 13 luminarias y se dotará a esta zona de mayor potencia lumínica, solucionando así el problema de falta de luz en este tramo de la vía, «gracias a la insistencia del Grupo Popular», recuerdan desde esta agrupación mediante nota de prensa.

«El PP atiende la demanda del centro de adultos y logra reforzar la iluminación en la carretera de Madrid lo que mejorará la seguridad para más de 200 estudiantes», informan desde el PP a la vez que explican que se han encargado de «poner sobre la mesa la necesidad de mejorar la iluminación en el margen derecho de la carretera de Madrid, en el tramo que llega hasta el edificio Tomás y Valiente, donde se imparten los cursos de Educación Permanente de Adultos».

Esta petición fue trasladada hace un año por la dirección del propio centro, preocupada por la seguridad de los más de 200 alumnos —muchos de ellos personas mayores— que acuden a clase, la mayoría de ellos a pie.

«Desde el Partido Popular destacamos que esta mejora es un ejemplo de nuestro compromiso con la seguridad de los peñarandinos y de que seguimos escuchando las demandas de vecinos e instituciones para hacer de Peñaranda una ciudad más segura y accesible para todos», concluyen.