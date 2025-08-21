Una peña de 'película' dueña del secreto mejor guardado en el pueblo: «Todo un año pensando...» El título de la película de 'La tribu de los Krippendorf' inspiró en 1998 a un grupo de jóvenes guijuelenses de 15 a 18 años a formar una peña que, aún hoy, en pleno 2025, sigue activa

TEL Guijuelo Jueves, 21 de agosto 2025, 11:23 Comenta Compartir

Las fiestas de Guijuelo han terminado hace apenas dos días. La localidad recupera la normalidad y muchos locales de peñas se cierran después de unas jornadas intensas. Y es que la actividad peñista en Guijuelo sigue siendo muy activa, con grupos que permanecen unidos durante décadas. El alcalde, Roberto Martín, felicitó durante el lanzamiento del chupinazo a tres peñas que celebraban su 25 aniversario, y hay algunas que ya lo han superado.

La Kripendorf es una de ellas, al sumar 27 años. Tiene su origen en un grupo de amigos de entre 15 y 17 años que surgió en 1998. Su primer local estaba en la calle Sancho, y deben su nombre a la película 'La tribu de los Krippendorf', estrenada ese mismo año. La idea se le ocurrió a uno de los integrantes y al resto les pareció acertada, por lo que, desde entonces, siguen llevando ese nombre por bandera.

Ampliar Otra imagen para el recuerdo del día del chupinazo.

Según recogía el libro de fiestas de 2023, cuando celebraban su 25 aniversario, en un texto de Rebeca Garbaya Sánchez, la Kripendorf es: «Una de esas peñas que todo el mundo recuerda por los chupinazos que nos han hecho disfrutar. Todo un año pensando qué hacer en ese ansiado día; ellos, sin embargo, no soltaban palabra, era secreto. Pero el día 14 de agosto llegaba y todo el mundo susurraba en la Plaza Mayor: ¿qué tendrá preparado este año Kripendorf?». En sus primeros años aparecieron con carros de gladiadores o con camisetas de la muñeca Hello Kitty. También desfilaron con el barco pirata, las Olimpiadas, 'Granjero busca esposa' o 'El Equipo A', sin olvidar el año que acudieron de Fórmula 1 con sus coches incluidos.

Ampliar Los Kripendorf colaboraban en el vino de honor del día 15.

Como muchas otras peñas, han colaborado activamente en algunos de los eventos más destacados de las fiestas. El 15 de agosto era uno de los días más especiales para ellos, ya que se encargaban de colaborar en el vino de honor tras la procesión de la Virgen de la Asunción. Es decir, uno de los momentos más multitudinarios de las celebraciones, en el día más especial para los guijuelenses. Y lo hacían tras una noche larga que había comenzado la tarde anterior con el chupinazo. Tampoco faltaban a los toros, donde merendaban, ni a conciertos como los de Carlos Baute, Mojinos Escozíos, Rosendo, Fito & Fitipaldis y, según recuerda Rebeca, el más inolvidable fue el de Melendi en la Plaza Mayor.

Los tiempos cambian y evolucionan. Ellos han sumado 27 años desde su primera unión y ya aportan una nueva generación a la fiesta: ahora llegan los hijos.