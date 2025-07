Pasos de la oposición en Béjar para lanzar la primera moción de censura en el Consistorio en Democracia El Boletín del Estado hace publica la decisión del Constitucional que permite a las tránsfugas a apoyarla. PSOE y TAB estudian una medida que cuenta ya con el respaldo de la edil no adscrita, Araceli Dorado

La publicación de una sentencia del Tribunal Constitucional en el Boletín oficial del Estado (BOE) deja la puerta abierta en el Ayuntamiento de Béjar para que la oposición lance una moción de censura que, de forma previa a esa decisión judicial, no era viable.

En concreto, la sentencia hace referencia a un municipio de Cantabria, Arredondo, en el que su secretaria rechazó en 2022 una moción de censura por entender que no cumplía con los requisitos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), es decir, que no cumplía con la mayoría reforzada que se exigía en el caso de ediles tránsfugas firmantes de la moción.

La sentencia declara nulo ese párrafo de la ley y, extrapolada al caso del Ayuntamiento de Béjar, permite a la oposición iniciar la tramitación para registrar una moción de censura que desbanque a PP y VOX del gobierno local.

Los protagonistas llevan semanas hablando de este asunto tanto de forma privada como a través de la redes sociales y, de hecho, la posibilidad de la moción de censura fue sacada a colación en el pleno del pasado 30 de junio. Sin embargo, la publicación de la sentencia en el BOE deja la puerta abierta para que, en las próximas semanas, la oposición presente ese escrito.

LA GACETA ha contactado con los concejales del Consistorio y la prudencia es la nota dominante en PSOE y Tú Aportas. El portavoz socialista, Antonio Cámara, se ha limitado a afirmar que su partido estudiará tanto la opción de registrar la moción de censura como de lanzar a Antonio Cámara, como candidato a la Alcaldía. De igual modo, Javier Garrido, portavoz de Tú Aportas, ha anunciado que se reunirá con su grupo para valorar ese posible escrito y su candidatura. En el caso de Araceli Dorado, ha mostrado un rotundo apoyo a la moción de censura, pero ha descartado ser la candidata. Finalmente, Olga García no ha respondido.

De momento, todas las opciones están sobre l a mesa en una situación en la que el alcalde, Luis Francisco Martín, ha explicado que no sabe si esa sentencia afecta a Béjar y que seguirá trabajando como hasta ahora, pero que esa sentencia rompe con el Pacto Antitransfuguismo apoyado por los dos grandes partidos, PP y PSOE, para evitar «sobornos y sobres» en concejales «traidores».

Las frases

«Nos quitaron los sueldos y la mayoría en las comisiones. Han intentado todo para echarnos», ha asegurado el alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín.

«El PSOE estudiará presentar la moción de censura y mi candidatura a la Alcaldía», ha añadido el portavoz del PSOE en Béjar, Antonio Cámara.

«Vamos a tener una reunión y esperar a quien tenga mayoría de votos para ver qué va a hacer», ha sentenciado el único concejal de Tú Aportas Béjar, Javier Garrido.

Los detalles

Primera moción de censura

Si finalmente se presenta esa moción de censura, sería la primera vez durante la Democracia en la que una Corporación municipal se acoge a esa figura. Anteriormente, no se han registrado escritos en ese sentido ni siquiera en septiembre del año 1990 cuando dimitió el entonces alcalde Ángel Blázquez. Su renuncia dejó un vacío de poder en el Consistorio, que fue asumido por el socialista Ángel Calvo, que habló de motivos personales en el caso de su predecesor.

Sin opciones de lanzar la moción hasta ahora

La moción de censura en Béjar no ha sido presentada hasta ahora en esta legislatura porque únicamente podía prosperar con los votos de PSOE, Tú Aportas, las dos ediles no adscritas (que anteriormente formaban parte del PP) y dos concejales más (de PP o de Vox). Esto es así por la mayoría aumentada que exige la ley con respecto a los concejales que pertenecieron a un grupo político y decidieron pasar a ser no adscritos. Ese es el caso de las concejalas Olga García y Araceli Dorado, que en los primeros meses del mandato renunciaron a seguir en el grupo municipal popular por el caso de los asesores.

"Nos han buscado las vueltas desde el principio"

El alcalde, Luis Francisco Martín, se ha mostrado muy crítico con el comportamiento de la oposición en el Ayuntamiento de Béjar en esta legislatura. Ha afirmado que: «nos han buscado las vueltas desde el principio y ahora se tienen que acoger a la vieja técnica del compravotos». Además, ha añadido que: «no tenemos miedo y no hemos perdido las ganas de trabajar». Finalmente, ha concluido que Garrido se ha ofrecido para liderar esa moción y que la traidora número 1, en alusión a Olga García, se fue porque "quería dinero con una dedicación exclusiva que otros se lo han ofrecido». «Será difícil vender a la población que ellos cobren porque ellos trabajarán y nosotros no lo hemos hecho», ha concluido.

Posible recurso de los partidos afectados

Si finalmente se presenta la moción de censura, cabe que PP y Vox presenten un recurso que, al tratarse de una decisión tan novedosa, el resultado puede servir para paralizar el resultado y derivar en una nueva sentencia.