Una calle de la localidad de Parada de Rubiales. EÑE

Parada de Rubiales renovará toda la red de agua en dos años

El cambio, que supone la instalación de 5 kilómetros de canalizaciones, costará 588.000 euros

EÑE

Parada de Rubiales

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:44

La localidad armuñesa de Parada de Rubiales renovará, con una obra que se va a prolongar durante dos años, la totalidad de las tuberías que componen la actual red de suministro de agua potable al municipio.

Las canalizaciones de la red de abastecimiento del municipio se encuentran en la actualidad en condiciones mejorables de servicio y explotación debido a la longevidad de la misma y a los materiales y piezas auxiliares con los que está ejecutada.

Para la puesta en marcha de la intervención de sustitución de las canalizaciones en el municipio se ha previsto una inyección económica de 588.000 euros.

Esta inversión, que será una de las más importantes realizadas por el Consistorio de la localidad en las últimas anualidades, permitirá mejorar el nivel de servicio de la red y eliminar las interrupciones en el suministro generadas por el estado actual de la misma.

Se pretende con el proyecto una actuación que asegure, tanto la sustitución de los tramos de tubería de abastecimiento de agua en los que se considere necesaria, así como la colocación de llaves de paso con las que poder realizar, en caso de ser necesario, el corte por sectores concretos en lugar de afectar a muchos usuarios, así como hidrantes y también bocas de riego en distintos puntos.

Asimismo, se ha previsto la conexión de la nueva red a las acometidas existentes en las calles del municipio.

La organización de la red de tuberías de agua potable en la localidad está compuesta por una principal de 2,5 kilómetros, una secundaria de 1,5 kilómetros y una terciaria de cerca de 1 kilometro, algo que supone casi cinco kilómetros de canalizaciones para las labores de sustitución, a los que se sumarán más de cuatrocientas acometidas correspondientes a los usuarios de las calles de la localidad.

La obra está en la actualidad en proceso de licitación con lo que la ejecución se ha previsto que pueda arrancar en 2026 y llevarse a cabo en varias etapas de manera consecutiva.

