Las orquestas La Misión, New York, Nuevo Origen y Anaconda animarán las fiestas de Béjar

TEL Béjar Lunes, 4 de agosto 2025, 20:29 Comenta Compartir

Un total de cuatro orquestas animarán las noches de las fiestas patronales de Béjar de cara a los primeros días del próximo mes de septiembre. Se trata de las orquestas La Misión, New York, Nuevo Origen y Anaconda que llegarán a la ciudad del 4 al 7 de septiembre en la plaza de España.

El concejal de Festejos, Javier Hernández, ha dado a conocer en esta tarde de lunes los actos incluidos en la programación de las fiestas pocas horas antes de dejar esa y otras concejalías debido a la moción de censura que se debatirá mañana martes en el pleno de Béjar. Entre las decisiones adoptadas por el edil de Festejos, se encuentra que la apertura de las casetas y el pregón festivo será en la jornada del 29 de agosto por propia petición de las peñas y colectivos implicados si bien esa fecha podría cambiar una vez acceda al poder el próximo equipo de Gobierno del PSOE. En este sentido, Javier Hernández ha asegurado que PP y Vox ya tenían elegido a un pregonero o pregonera, pero que dejará al PSOE la elección del protagonista de esa jornada inaugural. «Cuando tomé posesión, me encontré una concejalía vacía. Y ahora nos ha llamado la atención porque han desaparecido todos los correos de la concejalía de Festejos. Ha desaparecido toda la documentación», ha afirmado tras asegurar que se ha solicitado una auditoría.

Las fiestas contarán con actuaciones infantiles, celebraciones para las peñas, conciertos en las terrazas y, también, la misa y la procesión de la Virgen y la corrida en la plaza de toros junto con las casetas de la feria de día. Restaría por confirmar la programación del teatro Cervantes y otros detalles de las celebraciones que quedan en manos del PSOE. No podrán modificarse las actuaciones de las orquestas y otras citas ya cerradas por el actual equipo de Gobierno como son los conciertos en las terrazas y en las residencias.

El alcalde, Luis Francisco Martín, ha afirmado que el programa nace del consenso después de haber hablado con «la gente joven» por ser la que más participa. Todo ello ha tenido lugar en la última rueda de prensa del equipo de Gobierno antes de la celebración del pleno previsto para mañana. «Hemos dejado temas hechos como las carrozas de los Reyes Magos o de Carnavales o las luces de Navidad», ha asegurado Martín. «Va a ser muy fácil para ellos ya que van a intentar desprestigiarlo y lo poco que puedan hacer es lo que les dejemos hecho», ha añadido no sin antes agradecer el trabajo del concejal de Festejos y del resto del equipo de Gobierno.

Con respecto a la moción de censura, Javier Hernández ha calificado como «circo» la situación que se vivirá mañana en el salón de plenos y ha asegurado sentir «pena y rabia» por la ciudadanía ya que «yo entré para trabajar, no nos han dejado y hemos sacado las cosas como hemos podido». Por su parte, el alcalde ha asegurado que: «las ansias de poder no han esperado a que las urnas hablen y será la misma banda y glorias que gobernaron en la legislatura pasada. No van a cambiar nada de las fiestas porque se basan en la ley del mínimo esfuerzo». Además, ha avanzado que se producirán dos abstenciones por parte de las concejalas no adscritas a la hora de elegir al nuevo alcalde, Antonio Cámara y ha concluido afirmado que «va a ser el alcalde que, en dos ocasiones, sin ser elegido por el pueblo con una moción de censura».

El programa

Viernes, 29 agosto

11:00 horas. Música en las residencias. Maelum en El Buen Pastor.

13:00 horas. Inauguración de las Casetas en la Plaza de España (La Corredera).

20:00 horas. Pregón y chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, seguidamente Macro Discoteca en la Plaza Mayor.

Sábado, 30 agosto

11:30 horas. Gymkana para niños y niñas en la plaza Santa Teresa.

13:00 horas. Béjar en Directo. Concierto de Black Moss en las terrazas Eladio y Mesón Antonio.

19:00 horas. Color Party en el Recinto Ferial.

21:30 horas. Béjar en Directo. Concierto de 3 en Jazz en la terraza de Boulevard.

23:00 horas. Festival DJ's en el Recinto Ferial.

Domingo, 31 de agosto

21:30 horas. Béjar en Directo. Concierto de Irene Maillo en la terraza de El Quijote.

Lunes, 1 de septiembre

12:30 horas. En la Plaza Mayor, espectáculo para público familiar con Hernández & García. 'No es verdad'.

17:30 horas. Música en las residencias. Mora y Majuelo en Mamá Margarita.

21:30 horas. Béjar en Directo. Concierto de Agusticos en la terraza de Café Pavón.

Martes, 2 de septiembre

12:30 horas. En la Plaza Primero de Mayo, espectáculo para público familiar con Hernández & García. 'El baúl de cuentos'.

18:00 horas. Música en las residencias. Mora y Majuelo en CRAPDI 'Monte Mario'.

21:30 horas. Béjar en Directo. Concierto de Meriey Music en la terraza de El Portal.

Miércoles, 3 de septiembre

12:30 horas. En el Parque Municipal de la Corredera, espectáculo para público familiar con Hernández & García, 'En la mar salada'.

21:30 horas. Béjar en Directo. Concierto de Meriey Music en la terraza de Xanadú.

Jueves, 4 de septiembre

11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Gran parque de hinchables gratuitos en la Plaza Mayor.

21:30 horas. Béjar en Directo. Concierto de Concuerdas en las terrazas del Pavón, Abrasador y La Luz de la Plaza.

22:30 horas. Actuación de la banda municipal de música en la Plaza de Santa Teresa.

0:30 horas. Orquesta La Misión en la Plaza de España.

Viernes, 5 de septiembre

11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Gran parque de hinchables gratuitos en la Plaza del Alagón.

0:00 horas. Orquesta New York en la Plaza de España.

Sábado, 6 de septiembre (día de la Juventud y Peñas)

14:30 horas. Paella solidaria en El Castañar a favor de la asociación Ariadna de Autismo.

17:30 horas. Gran Prix para las peñas en la Plaza de Toros.

0:00 horas. Macro-disco Nuevo Origen en la Plaza de España.

Domingo, 7 de septiembre

7:00 horas. Charanga por las calles de la ciudad.

22:30 horas. La noche de los Tributos en la Plaza de España con canciones de Mecano, El Canto del Loco, Queen, La Oreja de Van Gogh y Abba.

Seguidamente, la orquesta Anaconda.

Lunes, 8 de septiembre

11:30 horas. Santa Misa en el santuario de Nuestra Señora del Castañar. Seguidamente, procesión por el paraje de El Castañar.

18:00 horas. Toros en La Ancianita.

22:00 horas. En la Plaza Mayor, gran castillo de fuegos artificiales.