Importantes mejoras en el colegio público de Babilafuente

Muchas son las obras y mejoras que ha acometido y sigue llevando a cabo el Ayuntamiento de Babilafuente. Los alumnos del colegio público han comenzado el curso con dos nuevas pistas, una de ellas en césped artificial y la otra en pavimento impreso.

El Consistorio, pensando en los jóvenes en edad escolar, ha instalado columpios nuevos y ha mejorado el parque del colegio. Por otro lado, junto a esas mejoras en el colegio, ahora están limpiando la parte trasera porque se va a hormigonar e instalar unos bancos.

«Estamos restaurando el parque municipal (situado tras el frontón viejo)», detalla la alcaldesa, Carmen Gómez Fraile.

Otra de las mejoras muy esperadas será la limpieza y arreglo de la zona del caño. Se trata de una obra muy solicitada por los vecinos desde hace tiempo.

El Ayuntamiento de Babilafuente ha llevado a cabo la puesta a punto de muchos espacios públicos en los últimos meses. Uno de ellos ha sido el asfaltado de la entrada a las piscinas, a la plaza de todos y a las zonas deportivas. En este área están construyendo un local social que el Ayuntamiento quiere que puedan utilizar los vecinos para sus celebraciones sociales. Se ha mejorado la iluminación en esta zona de espacios deportivos y en algunas calles.

Una de las grandes obras que sigue en marcha es la cubierta del frontón municipal, el Ayuntamiento está esperando la llegada de una subvención que les permita terminar y poder poner a disposición de los vecinos esta instalación deportiva pública.

Esta localidad también ha ganado en eficiencia energética gracias a la instalación de paneles fotovoltaicos. Por otro lado, no han cesado las puestas a punto de las instalaciones, con mejoras en las piscinas y otros espacios públicos como es el acondicionamiento de una sala para conferencias.