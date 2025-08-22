Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El alcalde durante la visita a la instalación AYTO CIUDAD RODRIGO

Nuevo aseo accesible en el Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento ha iniciado una serie de mejoras en este recinto cultural

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:38

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de las delegaciones de Obras e Instalaciones y Cultura, que gestionan Ramón Sastre y Belén Barco, ha dotado de un aseo accesible, para personas con discapacidad y mayores, al Teatro Nuevo «Fernando Arrabal». Esta ha sido una de las mejoras e intervenciones que se han realizado, además de repintado, repaso de la cubierta metálica y arreglo de materiales de madera, en un año remarcado por el 125 aniversario del Teatro Nuevo.

El alcalde Marcos Iglesias, ha señalado que desde el Consistorio «buscamos que el teatro sea una instalación pionera en cuando a accesibilidad» y que se ha atendido una demanda por parte de los usuarios. El primer edil de la localidad matizó que, con motivo del aniversario, se han acometido varias obras como un repintado de varias zonas, sobre todo exterior, así como una mejora de la sonorización.

