Montemayor celebra su fiesta del Cristo

La carpa instalada junto al río Cuerpo de Hombre será uno de los escenarios principales de la programación de las fiestas en honor al Cristo de las Batallas en Montemayor del Río.

La villa dará inicio mañana a siete días de actividad con propuestas para todos los gustos, que se prolongarán hasta el día 18 para mantener viva la memoria de la antigua feria de la localidad, que tenía lugar ese día junto al río. Una charanga animará la actividad por la mañana con un recorrido por las calles, mientras que DJ Pato lo hará por la tarde en la zona del mesón.

Eso sí, la parte alta de la localidad tendrá también sus momentos, como las dos jornadas religiosas en honor al Cristo, que se celebrarán el domingo y el lunes con misas a partir de la una del mediodía. También, en la Plaza Mayor tendrá lugar este año el mercado artesano y allí se repartirá el chocolate que ofrece la organización de las fiestas durante la mañana de la charanga.

La orquesta Kronos y la macrodiscoteca Electrolatino serán protagonistas de la noche de Montemayor, junto con el trío Timanfaya o la canción española de Laura Cerdeño, que protagonizarán las tardes del domingo y del lunes, respectivamente. La actividad seguirá hasta el jueves siguiente, de modo que el martes se celebrará un guateque y el miércoles se mantiene en el programa la celebración del Día de los Casados, hasta enlazar el 18 de septiembre con la feria.

La asociación juvenil organiza un torneo de futbolín para el día 13, que coincidirá también con los hinchables para los más jóvenes de la localidad. No faltará la comida popular, que se celebrará, como es costumbre, el mismo día del Cristo y tendrá lugar en la carpa instalada junto al río.

La localidad celebra estos días los festejos más importantes, si bien el patrón de Montemayor es San Blas, cuya fiesta se celebra en febrero y en cuyos días tiene lugar la degustación de la matanza tradicional.

El programa

Ampliar Ambiente en la zona del río en el día de la feria.

Viernes, día 12

20:30 horas. Pregón de fiestas con invitación a sangría. A continuación, actuación juvenil.

23:30 horas. Baile con la macrodiscoteca Electrolatino. Bingo en el descanso. Después, DJ Koko.

Torneo de tute en el mesón Los Castaños.

Sábado, día 13

8:00 horas. Chocolate en la carpa con la charanga Delfín y recorrido por el pueblo.

11:00 horas. Mercado artesanal en la Plaza Mayor.

Torneo de tute en el mesón Los Castaños.

17:00 horas. Torneo de futbolín organizado por la asociación juvenil.

18:30 horas. Hinchables.

23:30 horas. Verbena con la orquesta Kronos. Bingo en el descanso. A continuación, DJ Koko.

Domingo, día 14

13:00 horas. Misa y procesión con el Cristo de las Batallas.

15:00 horas. Comida de hermandad, caldereta.

18:00 horas. Trío Timanfaya.

Lunes, día 15

13:00 horas. Misa y procesión.

18:00 horas. Copla y canción española con Laura Cerdeño.

Martes, día 16

20:30 horas. Guateque.

Miércoles, día 17

Día de los Casados.

Jueves, día 18

12:30 horas. Charanga A lo Loco desde la Plaza.

17:00 horas. DJ Pato por cortesía de Los Castaños.

David Luengo, alcalde: «Se dará un impulso al centro del castaño» Se acercan las fiestas más importantes del año en Montemayor del Río y, desde la Corporación que las preside, tienen todo preparado para que vecinos, hijos del pueblo y visitantes disfruten de las diferentes propuestas. ¿Cómo se presentan estas fiestas? —Empezarán este viernes con pregón y discoteca móvil. El sábado, que es la víspera, habrá una verbena, y el domingo, día del Cristo, misa a la una, comida en la carpa y actuación del trío. El día 15 es festivo local y habrá misa y una actuación de canción española. También hay programación para los niños, con hinchables, y el día de la feria, el 18, habrá charanga por la mañana y DJ por la tarde. ¿Qué iniciativas o proyectos desarrolla el Ayuntamiento en la actualidad? —Con los Planes Provinciales estamos arreglando la calle de la Ermita. Se ha ejecutado una fase y se realizará otra con empedrado. Estamos también por adjudicar la terraza del castillo para impermeabilizarla, gracias a una subvención de la Junta de Castilla y León. Además, va a salir a licitación el centro de interpretación del castaño para equiparlo de nuevo y modernizarlo, con el objetivo de darle un impulso. Respecto al río, seguimos trabajando a la espera de ver si la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) permite ejecutar la nueva pesquera, cerrar la piscina natural y acondicionar la zona del río. Asimismo, hemos solicitado los permisos para poner en marcha la depuradora, rehabilitando la que existía, y, gracias a la subvención del Plan de Optimización Energética (POE) de la Diputación, hemos pedido fondos para instalar placas solares que permitan alimentar la depuradora.