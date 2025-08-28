La mítica peña del pueblo unida desde hace más de 40 años: «Se soltaban cochinillos untados en grasa...» Su nombre recuerda a la mascota que les acompañaba los primeros años disfrutando las Ferias y Fiestas y en su paseo musical por el mercadillo del jueves con originales disfraces

Algunos de los miembros de la peña La Cabra junto a la mesa antes de compartir la cena.

Jorge Holguera Illera Peñaranda Jueves, 28 de agosto 2025, 12:04

La peña La Cabra de Peñaranda de Bracamonte es una agrupación de 15 amigos, muchos de ellos unidos en matrimonio, que destaca por su animación en los festejos taurinos. Con su colorido, alegría y bailes son capaces de animar a toda la plaza de toros en cualquiera de los espectáculos que se hacen en La Florida.

«Desde 1980» se puede leer en la camiseta verde que lucieron durante las pasadas Ferias y Fiestas de agosto, aunque también han llevado otros colores, dependiendo del año.

Su nombre viene porque en los primeros años de su creación llevaban por mascota a una cabra junto con un tonel de vino.

Lo que siguen transportando allá a donde van es su alegría y ganas de contagiar de buena energía a todo el que se encuentran en su camino. Su presencia no falta en el mercadillo del Jueves de Ferias donde cada año sorprenden con un nuevo disfraz. Este año fueron contagiando de sus ganas de fiesta a todos los que se encontraban por su camino vestidos con llamativas prendas de los años 20 al estilo de Charlestón y gángsters. En otras ocasiones han recurrido a otras temáticas. «Un año fuimos de majorettes», recuerdan.

Para ellos tener peña ha significado «mantener la unidad de los amigos», declara Víctor Sánchez, más conocido como 'Vitillo'.

Son de diferentes generaciones, algunos nacieron en 1951 y otros en 1960.

En el local de la peña, que ahora es el antiguo taller de Vitillo, conservan recuerdos de su historia. Tienen fotos de diferentes años, camisetas de variados colores y pañuelos. En sus encuentros disfrutan las fiestas presentes y los recuerdos de otras pasadas, además se ponen al día de todo lo que ha pasado en el último año, porque para muchos es el momento de encuentro anual.

Son amigos y a la vez en fiestas se convierten en una familia identificados y conocidos por el nombre de su peña.

La peña para ellos es algo muy especial que preparan con mucho tiempo de antelación y ese mismo proceso de organizarse supone un disfrute. Después se encargan de la puesta a punto de cada uno de los encuentros. Destacan las comidas y cenas en el local que comparten en fiestas. Mientras unos cocinan, otros preparan la mesa, algunos sirven y todos disfrutan del encuentro.

Vitillo y Pepe Gómez recuerdan las antiguas yincanas de peñas en las que las pruebas eran diferentes. «Se soltaban cochinillos untados en grasa que teníamos que atrapar en pareja», cuentan.