Mayor control sobre la tenencia de animales de compañía en Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor, en su continúo ánimo de tener regularizado cualquier aspecto de las relaciones entre los vecinos y sus mascotas, ha aprobado definitivamente una nueva ordenanza sobre animales de compañía. Conscientes de la necesidad de tener una norma que regule esta convivencia y debido al número tan elevado de animales de compañía que hay en el municipio, ha hecho necesario una reformar prácticamente total de la normativa existente, para que la estrecha relación entre personas y mascotas no entrañe riesgos higiénico-sanitarios, medioambientales y de seguridad, dando más tranquilidad a los vecinos.

La normativa deja establecidas las sanciones económicas que van desde los 150 a los 30.000 euros

Pero además de la adaptación de la norma municipal a otras de ámbito comunitario o nacional, lo que fundamentalmente busca el Consistorio armuñés es poner freno a los abusos que por parte de algunos propietarios, sobre todo de perros, hacen de los espacios públicos, así como determinar las sanciones que podrán imponerse por no cumplir medidas de seguridad e higiénico-sanitarias, en cuanto a la retirada de excrementos de la vía pública, parques y jardines. Una regulación que antes no existía y que en la nueva ordenanza queda establecido el régimen de infracciones contra los propietarios que no recojan las deyecciones que las mascotas dejan en la vía pública y que van de los 150 a los 30.000 euros.

Por este motivo, y antes de aplicar las sanciones económicas, el Ayuntamiento llevará a cabo una campaña de concienciación e información de la nueva regulación, para que a nadie le pille por sorpresa la entrada en vigor de las nuevas medidas.