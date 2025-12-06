La Maya disfruta de los sabores del cerdo

EÑE / Francisco Martín La Maya Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:10 Comenta Compartir

Hasta trescientas personas han participado este sábado en la matanza tradicional de La Maya, una jornada concebida como un día de convivencia y un homenaje a la importancia de mantener las tradiciones del municipio. El evento, que se ha desarrollado junto a la Casa Consistorial, ha reunido a vecinos y visitantes desde primera hora, comenzando con la presentación de la jornada y un desayuno para entrar en ambiente.

El matarife Ángel Hernández ha sido el encargado de dirigir el despiece del animal, que ha pesado 150 kilos. Víctor Hernández, como maestro de ceremonias, ha ido guiando a los asistentes a lo largo del proceso, explicando las partes del animal y los útiles tradicionales empleados en la matanza. La actividad ha contado además con la presencia de los matanceros de honor: Isabel Gómez, Paulino Barriga y Manuela Sánchez, mientras que el reconocimiento como matancero novel ha recaído en Lucas Delgado.

A mediodía se ha servido un almuerzo matancero con caldo y tocinos, amenizado por el tamborilero Manuel Pérez Becerro, antes de dar paso a la comida popular. La tarde ha continuado con un animado bingo y sesión de música.