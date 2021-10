María, la nueva centenaria peñarandina: “La guerra fue peor que el virus”

Ilusionada, emocionada, con una gran sonrisa en su rostro y presidiendo la mesa rodeada por su familia al cumplir un siglo de vida, así celebró María Velázquez Montejo un cumpleaños “histórico” lleno de felicidad.

María, que ya forma parte del privilegiado grupo de centenarios de la provincia, nació en Irún (Guipúzcoa) en el año 1921 y después vivió en Pamplona donde conoció a su marido y donde unieron sus vidas. El trabajo de su esposo como policía les llevó posteriormente a vivir a Castellón, después a Salamanca y finalmente a Peñaranda donde reside una de sus hijas.

Tres hijas, dos nietas y cuatro biznietos han ido llenando de alegrías el día a día de María que tiene algún problema de movilidad pero conserva una memoria privilegiada. Con 15 años, en plena adolescencia, fue testigo del estallido de la Guerra Civil y con 99 lo ha sido de la pandemia de la covid-19 que ha cambiado por completo el mundo.

“La guerra fue peor que el virus. Este tiempo de pandemia lo he pasado en casa, cuando estábamos confinados echaba de menos no poder ir a la peluquería y después he salido muy poco porque tenía miedo”, comenta la centenaria.

María Velázquez protagonizó, además, el pasado mes de marzo una de las imágenes más emotivas que ha dejado la pandemia al reencontrarse a las puertas del pabellón cubierto de Peñaranda con una de sus amigas de toda la vida, Emilia Mezquita, de 102 años, para recibir la vacuna covid tras haber pasado más de un año sin poder verse.

“Una de sus grandes aficiones ha sido la lectura, le encantaba leer aunque ahora la vista se lo impide y se entretiene mucho viendo la tele. Le gusta, también, jugar a las cartas, concretamente al cinquillo, y también el bingo”, explica una de sus hijas.

Ya en cuenta atrás para los 101 años, María tampoco oculta su satisfacción por haber podido celebrar este cumpleaños tan especial. “Desde luego que es una suerte haber llegado a los 100 años y estoy muy contenta”, dijo.

Poder recuperar, en lo posible, la normalidad que les quitó la llegada de la covid, especialmente a las personas de su generación, es un deseo que comparte con el resto de centenarios y centenarias peñarandinos que nunca imaginaron enfrentarse a una pandemia semejante en pleno siglo XXI.