Estado actual de la calle Almendro

Luz verde a la reforma de la calle Almendro y la 1ª fase de la calle Sepulcro de Ciudad Rodrigo

El Consistorio ha adjudicado estos trabajos por más de 200.000 euros

D. S.

Ciudad Rodrigo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:04

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha adjudicados los trabajos de mejora y reforma de la calle Almendros y de la primera fase de la calle Sepulcro, ambas ubicadas en el casco histórico de la localidad. La inversión será de 205.646 euros, IVA incluido, siendo la oferta la misma que marcaba la licitación y con una duración de las obras de unos cuatro meses.

El objetivo es dotar a estas dos vías urbana de una imagen similar al resto de calles del centro de Ciudad Rodrigo, con una pavimentación de adoquín monocapa de hormigón envejecido junto con baldosas de granito. Además, se acometerá una renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, junto con los servicios de comunicación y alumbrado.

