Los vecinos de La Sierra recogen firmas para recuperar íntegro el autobús a Salamanca

“Indefensos, indignados, abandonados”, son expresiones que han utilizado los alcaldes entre Sotoserrano y Linares que siguen afectados por el regreso en precario del servicio de autobús de línea a Salamanca tras la finalización del estado de alarma. La situación de abandono en la que se sienten es tal que los ayuntamientos afectados han comenzado a movilizarse y han promovido la recogida de firmas para exigir el regreso íntegro del servicio de autobús que disfrutaban antes de la pandemia (seis viajes a la semana en lugar de dos) y, para ello, han pedido una reunión con la subdelegada del Gobierno. La línea afectada une Coria con Salamanca y, por tanto, es de carácter nacional. Es responsabilidad del Gobierno y quieren que su representante en la provincia tome medidas. En el escrito de recogida de firmas presentado a los vecinos de los siete pueblos afectados piden “que no se aproveche la situación de excepcionalidad vivida para recortar un servicio tan esencial como es la única línea de autobús entre Salamanca (capital de provincia administrativa y de servicios sanitarios) y varios municipios de la sierra salmantina”. Igualmente, ponen de manifiesto que “en el caso de no restablecerse el servicio de forma urgente, en las mismas condiciones con anterioridad al estado de alarma, los alcaldes de los municipios afectados, le solicitamos mantener una reunión urgente con esa Subdelegación con el fin de encontrar una solución que no lesione los servicios que nuestros ciudadanos demandan”.

Y todo ello tiene lugar de forma paralela a la respuestas del Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de San Esteban, al que ha notificado que no se observa una actuación de la administración que implique una actuación incorrecta. Concretamente, señala en su informe que no puede interceder en la decisión organizativa de la empresa concesionaria, y más en una situación como la actual, algo que ha dejado desamparados a los vecinos de la Sierra y ha enfadado a los regidores.