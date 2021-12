Los pueblos apuestan por retomar el próximo año encierros y capeas

Cantalpino que antes de la pandemia celebraba, también, el Toro de San Isidro en el mes de mayo aún no ha tomado una decisión al respecto puesto que aún quedan cinco meses para las fiestas en honor del patrón de los agricultores.

En las cinco ediciones anteriores el Toro del Voto se ha convertido, además, en un excelente reclamo para aficionados taurinos no sólo de la provincia salmantina sino de otras cercanas como Ávila y Valladolid y la respuesta del público siempre ha sido multitudinaria en todo el recorrido e incluso en los tendidos de la plaza de toros de La Vega a la que llegan los toros tras el recorrido urbano.

La asociación taurina “Villa de Vitigudino” organizó en el reciente puente festivo de la Constitución el primer encierro taurino de la pandemia por as calles de la localidad y la respuesta de la afición llenó por completo las calles del recorrido. En la mente de los espectadores, como no podía ser de otra forma, permanecían aún los recuerdos del último encierro del Martes del Carnaval del Toro en febrero del 2020, apenas unas semanas antes del estallido de la pandemia y el confinamiento. El primer toro de San Nicolás, de nombre “Presidiario”, de la ganadería salmantina de El Sierro y marcado con el número 1 y los dos astados que completaron el festejo “Cigarrero”, un novillo de Rollanejo, y “Primavera”, de Paloma Sánchez Rico fueron los grandes protagonistas de una tarde ya histórica. El regreso de los festejos taurinos de la provincia reunió en Vitigudino a aficionados llegados de toda la provincia que abarrotaron la localidad y no perdieron detalle del desarrollo del evento que marca, además, las pautas para los que están por venir en los próximos meses. La valoración final fue claramente positiva destacando, además, el comportamiento de los asistentes.