Los municipios salmantinos que se quedan sin fiestas patronales

La actual situación sanitaria hace que los municipios comiencen a plantearse la conveniencia de no celebrar fiestas patronales. Por ahora, tres de las localidades más pobladas del entorno de la capital: Doñinos, Villamayor de Armuña y Castellanos de Moriscos, han decidido, que al menos las celebraciones más cercanas en el calendario no van a contar con programación al uso y no habrá verbenas, ni citas multitudinarias.

Doñinos es el primero que al igual que el pasado año se ha visto obligado a prescindir de las grandes celebraciones en honor a San Marcos, cuyo día grande llega es el 25 abril, Al igual que en 2020 el Consistorio optará por actividades culturales seguras con aforo restringido, citas online y propuestas como la iniciación al golf y las competiciones de frontón, pádel y ping pong que son compatibles con las medidas sanitarias.

El regidor de la localidad de Doñinos, Manuel Hernández indicó: “Hemos modificado incluso el presupuesto que teníamos previsto para las fiestas, que arrancó con un montante económico de 90.000 euros y ahora lo hemos dejado en 50.000 en previsión de que pueda haber cambios en la situación sanitaria y en agosto podamos celebrar algún tipo de actividad. Hay que esperar”.

En la misma línea de trabajo está en estos momentos el Consistorio de Villamayor de Armuña, que en el mes de mayo cada año celebra sus fiestas más tradicionales en honor a la Virgen de los Remedios.

“No habrá programación festiva en estas fechas”, indicaron fuentes municipales, que sin embargo dejaron la puerta entreabierta a las actividades del mes de agosto cuando llega la segunda gran cita festiva en el municipio, aunque para ello la situación sanitaria debería dar un vuelco total para así poder garantizar la celebración segura de los eventos que se puedan programar.