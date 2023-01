Los dulces de Macotera, ¿en peligro de extinción?

El pan que se come en Macotera es de Garcihernández, Alaraz, Alba de Tormes, e incluso de pueblos de la provincia de Ávila. En esta localidad de cerca de mil habitantes empadronados no falta el alimento más básico mediterráneo, pero sus vecinos echan en falta el sabor del pan macoterano, aquel que se elaboraba en los hornos que había en la localidad. El último en echar el cierre fue el de Alfonso y su hermana Manola.

Tradicionalmente, en el municipio llegó a haber entre cuatro y cinco panaderos en funcionamiento y, hace años, cuatro de ellos se unieron y crearon una cooperativa que finalmente mantuvo viva Lucio. Durante una larga temporada, este profesional de la repostería se repartía la clientela con Alfonso y su hermana Manola.

Antes de dejar su negocio y a modo de colofón a su carrera profesional, Lucio ofreció un curso de repostería en el que mostró los secretos de la elaboración de los productos típicos macoteranos, entre los que había galletas, tortas de chicharrón o tejas. Esto sirvió, como recuerda el alcalde, Antonio Méndez, para que una mujer encontrara trabajo en otra localidad.

A pesar del éxito de la repostería macoterana tanto dentro como fuera de las fronteras del pueblo, actualmente no hay un horno que se dedique a ello. El alcalde del municipio tiene claro el éxito que tendría el negocio. “Claro que hay trabajo para montar una panadería en Macotera, yo porque soy mayor, sino me ponía a hacer pan”, reconoce el regidor. Considera que es una oportunidad de oro para una persona joven que quiera emprender en este sector. “Desde el Consistorio no podemos apoyar económicamente la iniciativa, pero que facilitaríamos los trámites al máximo dentro de lo legalmente permitido”, manifiesta.