No hay nada mejor que la constancia, el buen hacer y, por descontado, tener los contactos adecuados para conseguir que se abran las puertas, en este caso del Vaticano para el director cinematográfico mirobrigense Pablo Moreno que ha tenido la oportunidad estar cara a cara con Su Santidad.

“Teníamos el momento preparado ya desde hace bastante tiempo, el acompañamiento de una persona de la importancia del cardenal Bocos lo que hizo que el estar frente al Papa fuera casi sencillo”, afirmó ayer Pablo Moreno.

La excusa, la presentación a nivel nacional e internacional en Roma de la última película del director mirobrigense, “Claret”, que “ha iniciado ahora la fase de proyección y junto con los claretianos, queríamos presentarla en Roma”, señaló Pablo Moreno.

Acompañado por el cardenal claretiano y natural de Valladolid, Pablo Moreno ha tenido la oportunidad de compartir con el Santo Padre no solo unas palabras “si no también de entregarle, entre otras cosas, una carta persona, que estoy convencido de que muchos acertarán su contenido, pero que no voy a desvelar”, aseguró el mirobrigense.

Aunque el contenido de esta misiva quedará entre el Papa y Pablo Moreno, es bastante fácil de imaginar que a buen seguro en sus líneas aparecerá el tema del futuro de la Diócesis Civitatense, la reivindicación del nombramiento de un obispo propio, titular y exclusivo para Ciudad Rodrigo, después de más de dos años gestionado por el administrador apostólico, el prelado Jesús García Burillo.

Aparte de este contacto más personal, Pablo Moreno le presentó al Papa Francisco tanto su última película “Claret”, ahora estrenada en primicia internacional en el mítico cine de Roma “Farnese” y que llegará a las salas españolas el día 24 del próximo mes de septiembre, así como el guion de su próximo proyecto; “José, Hijo de David”.

“Es un hombre majete”, afirmó Pablo Moreno en referencia al Papa Francisco, asegurando que “se ha mostrado muy interesado en todo lo que le iba contando, tanto los proyectos como la carta personal, demostrando que es una persona muy cercana”.

Además de las cuestiones más personales, Pablo Moreno entregó al Santo Padre “una copia del libro, Servivo, porque era un compromiso con un amigo que lo acaba de publicar”.

“Claret”, la cinta de Pablo Moreno, coincidiendo con el 250 aniversario de la muerte del padre Claret, ya tiene cerrada la distribución en los próximos meses en distintos países de América Latina y está en negociaciones para su distribución en Europa y Asia. Una película impulsada por la mirobrigense Contracorriente Producciones-Three Columns Entertaiment y la familia Claretiana, que ya trabajaron juntos en la película “Un Dios prohibido”, de 2013.