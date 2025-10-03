Llegan las fiestas de Santibáñez de Béjar

La celebración del lunes, con la sábana de las ofrendas, uno de los elementos más arraigados.

TEL Santibáñez de Bejar Viernes, 3 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Llegan las fiestas de Nuestra Señora de Valparaíso, las más esperadas por los vecinos e hijos de Santibáñez de Béjar, que ponen de manifiesto la devoción que sienten hacia su patrona cada mes de octubre. Una devoción que tiene su máxima expresión en la jornada del lunes, día de la fiesta, con la procesión y el ofertorio con la sábana en la que los fieles depositan sus ofrendas al paso de la Virgen por el recinto de la ermita. La fiesta se celebrará este año, además, en el recinto renovado ya que se han llevado a cabo diferentes obras en el exterior de la ermita, que es donde tiene lugar la misa del lunes.

Pero, hasta ese momento, serán muchas las propuestas y actividades en las que habrán podido participar los vecinos de la localidad y los fieles a la patrona, ya que habrá actos religiosos y mucha programación festiva. Entre las propuestas, un novedoso encuentro de cortadores de jamón que tendrá carácter solidario. Será el sábado por la mañana en lugar de la carrera que se celebraba y recaudará fondos para la asociación La sonrisa de Alejandro y para otros niños con necesidades especiales del pueblo. Será a partir de las 12:00 en la Plaza Mayor y el plato tendrá un coste de 4 euros. La asociación La sonrisa de Alejandro destina los fondos que recauda a la investigación, mientras que lo que se obtenga para los otros niños se destinará a actividades y propuestas que puedan surgir en el pueblo en beneficio de estos pequeños.

El alcalde quiere agradecer a los residentes en el pueblo el apoyo recibido y les desea felices fiestas en honor a la Virgen de Valparaíso.

Ampliar Roberto Muñoz, alcalde: «La residencia de mayores es mi máxima prioridad» Las fiestas de Santibáñez tendrán de nuevo su aspecto solidario con una importante novedad el sábado por la mañana. En cuanto al día a día, Santibáñez de Béjar sigue luchando por sus mayores con el proyecto de la residencia. ¿Qué destaca de las fiestas? —Las fiestas mantienen el esquema tradicional y la principal novedad es el encuentro solidario de corte de jamón, que sustituye a la carrera y que destinará fondos a la asociación La sonrisa de Alejandro y aotros niños con necesidades especiales del pueblo para quienes se programarán propuestas cuando sea necesario. En cuanto a los proyectos, ¿qué tienen en marcha? ¿Cómo va la residencia? —La residencia sigue adelante y se ha licitado la segunda fase para empezar a principios de 2026. A ver qué empresa se queda con la adjudicación de la obra. Sigo pidiendo apoyo a la Junta de Castilla y León y la Diputación provincial porque, hasta ahora, no hay respuesta, pero confío en ellos. Estamos haciendo sacrificios en otras partidas porque el Ayuntamiento está soportando todo el peso de la obra. Los Planes Provinciales se destinan a ese proyecto y no se destinan a otras proyectos, como el del agua, que dio niveles de ácido haloacético en los controles y tuvimos que intervenir en ese aspecto en un año que en cuestión de cantidad no ha habido problema porque también se había mejorado la captación. También estamos trabajando en la mejora de la potabilizadora y se ha instalado un busca fugas y un sensor que está controlando el consumo. Llevo 18 años en el Ayuntamiento y ha sido mi máxima prioridad. Necesitamos ayuda y también, en otro aspecto, mejorar la seguridad en la travesía de la SA-102.

EL PROGRAMA

VIERNES

17:30 h. Juegos infantiles.

19:00 h. Presentación de peñas con la charanga La Clave.

00:00. Orquesta 7ªAvenida en el salón y, después, DJ Bony.

SÁBADO

08:30 h. Rosario de la Aurora. Chocolatada en la panadería.

12:00 h. Hinchables gratuitos.

12:30 h. Primer encuentro solidario de corte de jamón.

17:00 h. Ofrenda floral a la virgen, subida en procesión, bailes y aperitivo con Mora y Majuelo.

19:30 h. Charanga La Clave.

21:30 h. Pregón a cargo de Puri Sánchez González y coronación rey y reina en el Ayuntamiento.

23:30 h. Dúo Alúa en la Plaza.

01:00 h. Verbena con La Brújula y DJ Bony. En el salón.

DOMINGO, DÍA 5

07:30 h. Izada del mayo por los quintos en el caño de la barra.

08:30 h. Alborada con dulzaina Adobe por la Cofradía.

12:30 h. Vino de honor del alcalde.

13:00 h. Misa y bajada de la Virgen a la ermita.

15:00 h. Comida en la Plaza.

18:00 h. Macrodiscoteca «Geventos.es. Los Javis» con disfraces.

00:00 h. Verbena la orquesta Diamante en el salón.

LUNES, DÍA 6

08:30 h. Alborada con dulzaina Adobe por la Cofradía

12:00 h. Vino de honor del cura en el centro parroquial.

12:30 h. Misa en la ermita, puja por subir a la Virgen a su trono y subasta de ofrendas.

15:00 h. Parrillada en la Plaza.

17:00 h. Gran prix en el colegio.

18:30 h. Karaoke en la Plaza.

23:00 h. Verbena con la orquesta La Búsqueda en el salón.

MARTES, DÍA 7

12:00 h. Misa en la ermita y subida de la Virgen a su trono.

12:30 h. Charanga y sangría.

17:00 h. Torneo de calva.

18:00 h. Actuación de la banda Gloria con la cantante Alba Blasco.

20:30 h. Copla con Laura Cerdeño en la Plaza Mayor.