La licitación de las gradas del campo de fútbol de Villamayor recibe una oferta que rebaja en 10.000 euros el coste previsto La obra tiene 4 meses de ejecución, por lo tanto estará lista en el segundo trimestre de 2026

EÑE / Francisco Martín Villamayor Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:57 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villamayor ha dado un paso decisivo para la mejora del campo de fútbol de El Salinar al confirmar que el procedimiento de licitación para instalar nuevas gradas prefabricadas desmontables ha recibido una oferta válida. Este hecho garantiza la continuidad del proceso y confirma que una de las mejoras más demandadas por vecinos, deportistas y familias será pronto una realidad en las instalaciones deportivas municipales.

La única empresa que ha concurrido a la licitación se ha comprometido a ejecutar las obras por un total de 160.888 euros, una cifra que supone una baja de alrededor de 10.000 euros respecto al presupuesto máximo inicialmente previsto. Este ahorro permitirá avanzar con mayor solvencia en el procedimiento administrativo, ya que el Ayuntamiento ha solicitado a la empresa la documentación necesaria para la formalización del contrato conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Con esta propuesta de adjudicación, el municipio da un paso relevante en la modernización del equipamiento deportivo. Las nuevas gradas estarán compuestas por cinco filas y ofrecerán capacidad para unos 200 espectadores sentados. Su estructura metálica galvanizada y sus asientos de polipropileno de alta resistencia garantizan durabilidad y comodidad. Además, el proyecto incorpora espacios destinados a personas con movilidad reducida, reafirmando el compromiso municipal con la accesibilidad universal.

La obra dispondrá de un plazo máximo de ejecución de cuatro meses, lo que permitirá que las nuevas gradas estén listas en el segundo trimestre del 2026. La instalación seguirá estrictos criterios de seguridad y resistencia, incluyendo barandillas, peldaños de acceso, suelo antideslizante y señalización conforme a la normativa vigente.

Desde el equipo de Gobierno destacan la importancia de esta actuación: «El campo de fútbol El Salinar es un punto de encuentro para familias, deportistas y vecinos. Con estas nuevas gradas damos un paso adelante en la mejora de nuestras infraestructuras deportivas, ofreciendo mayor comodidad y seguridad para todos y respondiendo a una demanda histórica».