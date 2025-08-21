»La libertad de intercambiar, ha sido el alma de Peñaranda desde sus orígenes» Fernando Pinto destaca en su pregón la importancia del pequeño comercio

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Jueves, 21 de agosto 2025, 10:28

El profesor, doctor Fenando Pinto Hernández se encargó de pronunciar el mensaje de inicio de Ferias y Fiestas durante la gala inaugural.

El mensaje del pregonero tuvo un claro apoyo al pequeño comercio de la ciudad. «No debemos olvidar que el pequeño comercio es el motor de crecimiento ya que multiplica lo que cada uno es capaz de producir y lo hace gracias a algo tan sencillo como especialización», dijo. «Esta confianza, que no es otra que la libertar de intercambiar, ha sido el alma de Peñaranda desde sus orígenes», añadió.

A parte de los agradecimientos protocolarios Fernando Pinto dejó claro su gran amor a su ciudad. «Quiero dejar claro que esta ciudad no es solo un acento, un origen, una forma extrovertida de ser, es cultura, es educación y por ello es un verdadero orgullo par mí ser de Peñaranda», declaró.

En este sentido dedicó un apartado de su alocución a lo que denominó «ventaja de ser de Peñaranda». «Ha sido y es mi ascensor social, es mi educación en lo personal y también en lo profesional», resumió. «Los jóvenes de mi generación hemos tenido el privilegio de estudiar y aprender en colegios e institutos de primer nivel nacional», indicó además de poner en valor le privilegio de aprender música, literatura e informática gracias a la fundación.

El público escuchó con atención un discurso en el que Fernando Pinto no se olvidó de mencionar a su familia, su infancia en la plaza de la Constitución y la impronta que dejó en su vida la empresa familiar.

Además quiso obsequiar en su mensaje con un pequeño análisis económico. «Como economista que soy resulta muy difícil abstraerse de la preocupación que subyace de la transformación de nuestra querida ciudad y sus municipios aledaños», dijo. Señaló la problemática de «inexistencia de oportunidades laborales o servicios públicos básicos de calidad que suelen sufrir municipios de 10.000 habitantes pero a su vez puso en valor el potencial de Peñaranda. «Peñaranda ha sido cruce de caminos, villa de mercado, lugar de intercambio, es decir, se ha considerado un referente en el ámbito del desarrollo económico y social», detalló.