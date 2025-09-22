Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Obras en los dos tramos de la muralla de Ledesma que se están restaurando en la actualidad. EÑE

Ledesma remata la restauración de la muralla y retomará la iluminación artística

Uno de los paños que se desplomó en 2024 ya está rehabilitado y sigue la obra en el segundo

EÑE

Ledesma

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:15

Desde que arrancaron los trabajos de recomposición de la muralla de Ledesma, a comienzos del pasado mes de mayo, ya se ha logrado completar la restauración de uno de los tramos que se desplomaron el pasado año y se ha avanzado de manera notable en la reconstrucción del segundo.

Con un plazo de trabajo previsto de medio año, las obras, por valor de 605.000 euros, están cerca de terminarse con la reposición en su lugar de las piedras que conformaban los dos paños que se cayeron, al parecer por el efecto del agua de la lluvia en la parte interna del monumento.

A la actual etapa de remates y acondicionamiento del entorno, el regidor de la villa ledesmina, Exuperancio Benito, ha sumando un nuevo objetivo que será «recuperar la iluminación nocturna artística».

El monumento será con esta puesta a punto un atractivo indiscutible del perfil más clásico de la localidad tanto de día como de noche, ofreciendo una perspectiva más completa sobre su importancia y peso cultural como referencia de la historia del municipio. Cabe recordar que las actuaciones que están a punto de completarse, se centran en el lienzo este de la muralla, frente al río Tormes, en concreto, al tramo de muralla que discurre frente a la calle Trasera del Cuartel, y el tramo que discurre frente a la plaza del Hospital, en el paseo Andrea Alonso.

En el caso de la calle Trasera del Cuartel, el tramo es de aproximadamente 4-5 metros de longitud y 9 de altura, y se desplomó el 14 de febrero de 2024. Además, como actuación conjunta, se está rematando la reconstrucción y consolidación del tramo de muralla del paseo Andrea Alonso, que se derrumbó el 29 de junio de 2024, en un tramo de muralla de aproximadamente 6-7 metros de longitud y 8 metros de altura.

