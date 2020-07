Las peñas del pueblo cerca de que queden totalmente prohibidas

El Ayuntamiento de Villoria ha asegurado a través de un comunicado hecho público en sus redes sociales que no dudará en clausurar las peñas de la localidad si no se cumplen las normas. Los responsables municipales ven con preocupación las reuniones de jóvenes, prácticamente diarias, en locales donde no se están respetando las medidas obligatorias de prevención frente al COVID-19.

“Desde el Ayuntamiento rogamos, sobre todo a los jóvenes, que cumplan las normas básicas escrupulosamente. No se pueden permitir aglomeraciones de gente en peñas y locales cerrados donde no se respeta la distancia social, la gente se toca y no se ponen mascarilla porque nadie sabe quién puede estar infectado. El Ayuntamiento no tendrá ninguna duda en cerrar las peñas si continúan este tipo de aglomeraciones de jóvenes”, afirman en el comunicado.

Desde el Consistorio se apela, además, a la cautela y al cumplimiento de las normas para poder proseguir con la vida diaria y no tener que dar marcha atrás volviendo a nuevas restricciones. La confirmación de un caso positivo en COVID-19 de una joven que reside en Villoria ha hecho que salten todas las alarmas, como por otra parte es habitual en estos casos.

A este respecto, fuentes municipales lanzaron, también, un mensaje de tranquilidad después de que el alcalde, Julián Barrera, esté siguiendo la evolución del problema en constante comunicación con la Gerencia de Atención Primaria.

Uso obligatorio de las mascarillas, distancia de seguridad e higiene de manos son las medidas básicas que se recomiendan desde la propia Gerencia y desde el Ayuntamiento, a la vez que se recuerda a la población que el COVID-19 sigue presente en el día a día y no ha desaparecido.

Cabe recordar que en el caso de Villoria, también por prevención, se ha decidido este año no abrir las piscinas de verano y que se está desarrollando un amplio programa cultural al aire libre con marcados protocolos de seguridad para evitar contagios.

Los responsables municipales insisten en que la colaboración y responsabilidad frente al COVID es tarea de todos, incluidos los jóvenes, y que la única manera de combatirlo es seguir las normas de prevención.