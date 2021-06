La solución a la falta de presión en la urbanización Las Canteras de Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor de Armuña instalará en los próximos días nuevas bombas de impulsión de agua en el depósito que abastece a la urbanización Las Canteras, una de las más grandes del municipio, solucionado así un problema recurrente en los últimos años para los vecinos que sufren día a día la falta de presión.

Ante el problema de abastecimiento, agravado en los últimos días por el llenado de piscinas y el incremento del consumo en verano, el Ayuntamiento optó por reparar las bombas viejas, una medida que “no es suficiente” como reconoce el teniente de alcalde, Daniel Velasco, por lo que han encargado bombas nuevas que solucionen el problema.

“El problema de la falta de presión de agua en esta urbanización viene desde hace años y es cierto que no puede seguir así”, asegura Velasco quien afirma que “el Ayuntamiento no puede permitir que a los vecinos les falte un servicio básico como es el agua”. Por eso, “en cuanto el Ayuntamiento recibió quejas hace unos días reparamos las bombas, pero como no es suficiente, porque son viejas y no funcionan bien, vamos a instalar bombas nuevas”, asegura.

Con esta medida el Ayuntamiento espera solucionar los problemas de la urbanización y mitigar las quejas de los vecinos, quienes denuncia que no pueden ni ducharse. Según ellos, “la falta de presión la sufrimos todo el año, aunque en verano empeora hasta el punto de no tener más que un hilo, que es insuficiente”. De hecho, las comunidades de vecinos de la urbanización están preparando un escrito para registrarlo en el Ayuntamiento en el que solicitan mejorar no solo el agua, sino también una renovación del acerado y la mejora del firme de las calles.