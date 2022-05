La Sierra de Francia sufre escasez de agua de cara al verano

Los pueblos de la Sierra de Francia, que ya se enfrentan históricamente a la escasez de agua en los meses estivales, muestran su preocupación ante un año con una destacada sequía. A este problema permanente de abastecimiento se suma , además que “los recursos son los mismos o incluso menos”, afirma el alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo, y el hecho de que, asegura, “la afluencia de visitantes es mayor que antes de la pandemia”.

Tomando como referencia el pasado verano, el regidor de Miranda del Castañar, Manuel González, advierte de que “si el año pasado hubo problemas, este no vamos a tener suficiente agua”, y apremia a la Diputación para que ponga solución. “Hay que agilizar el que el agua se traiga de Béjar”. Con las dos cisternas de las que se abastecen actualmente no tiene suficiente, y desde el Ayuntamiento temen que no les alcance para los meses de agosto y septiembre.

La sequía pone en jaque a la Sierra de Francia, que anualmente —algunos ya lo han hecho—, lanzan bandos haciendo un llamamientos a la responsabilidad en el uso del agua de cara al verano, restringiendo el riego de huertos, por ejemplo. “Se trata de un bien escaso”, recuerda Sebastián Requejo, primer edil de Sotoserrano, quien apunta que por el momento tienen asegurado el suministro mientras el embalse de Béjar les abastezca como hasta ahora.