La séptima mejor profesora de España está en Salamanca

La séptima mejor profesora de Educación Primaria del país entre cerca de 1.500 candidatos. Ese es el puesto que acreditan los premios Abanca, considerados los “Goya” de la Educación a la docente Cristina Novoa, que por otra parte es la única de Castilla y León que ha logrado estar en la terna de finalistas en su categoría. Hace apenas cinco meses ya logró un accésit en la 6ª edición del los premios “Grandes Profes, Grandes Iniciativas”, de la Fundación Atresmedia.

“Estoy muy contenta y orgullosa, de esta séptima posición porque es un premio no sólo para mí, sino para toda la comunidad educativa y demuestra que por fin se valora nuestro trabajo”, aseguraba Novoa que imparte clase en el CRA Ribera del Cañedo. “En cuanto he visto mi puesto en los premios me he puesto a pensar en más cosas que podamos desarrollar para el año que viene. El galardón es una motivación para seguir trabajando en ayudar a los niños a aprender”, destaca la docente.

Desde su punto de vista “es imprescindible trabajar con el refuerzo positivo y jamás decirle a un niño ‘tú no vales’. El profesor debe buscar métodos para que esos niños aprendan porque puede ser que no haya sabido transmitir el mensaje y necesite otras herramientas más allá de las clásicas”, resume Novoa, que defiende la necesidad de un equilibrio, “entre memorizar y las nuevas tecnologías”. Los próximos objetivos de trabajo para Cristina Novoa incluyen a final de este mes una estancia en Finlandia, donde participará en un proyecto europeo para el aprendizaje de lenguas extrajeras que está en marcha en 5 países y en febrero una estancia en Canadá para conocer su exitoso modelo educativo del país con el programa “One to one”.