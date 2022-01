La oposición de Gajates devuelve la jugada al alcalde y boicotea el pleno

Nueva vuelta de tuerca en la complicada situación de la Corporación de la localidad de Gajates. En su Casa Consistorial estaba convocado un pleno extraordinario, para llevar a cabo el sorteo de las personas que compondrán las mesas electorales, pero no se pudo celebrar al no haber ‘quorum’, puesto que tan sólo acudieron los dos ediles que en la actualidad conforman el equipo de gobierno del PSOE.

Los dos concejales de la oposición, Mar Carabias y Eduardo Hernández, pertenecen a la Agrupación de Electores Vecinos de Gajates y Galleguillos (VGyG). Carabias argumentó “motivos de trabajo” para su ausencia de la sesión, en tanto que Hernández en su escrito justificaba “motivos sanitarios” para no acudir a la sesión convocada con 48 horas de antelación.

Se trata de la tercera sesión plenaria extraordinaria que se convoca en Gajates en los 21 días que han transcurrido del mes de enero, y ninguna de ellas ha contado con suficientes concejales para poder celebrarse al no alcanzar el ‘quorum’ necesario que supone que al menos 3 de los 5 ediles acudan.

Las dos primeras estaban convocadas por la oposición los días 12 y 14, pero no se pudieron celebrar al no acudir ni el alcalde ni el otro integrante de la lista del PSOE argumentando que “era un pleno con asuntos que ya se habían tratado en una sesión anterior”. Ahora los dos ediles de la oposición le han dado la vuelta a la tortilla siendo ellos los que no se presentaron al pleno convocado por el alcalde.

El sorteo de las mesas electorales “tiene un plazo determinado”, señaló el alcalde, Román García “ante la falta de ‘quorum’ y no poder celebrarse el pleno, lo que se sí que se ha hecho ha sido el sorteo. Se enviará el resultado a la Junta Electoral Central para que sea este órgano el que decida si es válido, o cómo hay que solucionar la situación ante la ausencia de los 2 ediles”.

Por tanto, aunque el sorteo para determinar quién compondrá la mesa electoral sí se ha realizado, lo que no se producido todavía es la comunicación y nombramiento oficial del grupo de personas que debe integrar el 13 de febrero la mesa electoral que se ubicará en la Casa Consistorial de Gajates.