Estado del vestuario tras el paso de la SD Ponferradina por el Reina Sofía.

El gesto de la Ponferradina que todo Unionistas aplaude

El club berciano dejó impoluto su vestuario, algo que el club blanquinegro le quiso reconocer públicamente: «Muchas gracias a una institución señorial»

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

Los duelos, desde la primera vez que ambos se vieron las caras, en la fecha del 11 de noviembre de 2018 en Las Pistas (1-0, para los blanquinegros), se alejaron de todos los estereotipos de derbi. Aquellos gritos de «Bierzo, bierzo» abrieron la senda de partidos entre amigos. Donde en las previas y los post las dos aficiones comparten espacio común.

El paso de los duelos solo ha hecho que acrecentar esa sensación de 'hermandad', y para ejemplo el gesto llevado a cabo por la SD Ponferradina en la jornada de este lunes en el estadio Reina Sofía, tras el empate 2-2 entre ambos equipos, que ahora todo el unionismo aplaude.

Ya que al término del choque, los utilleros de la SD Ponferradina se han afanado en dejar impolutos los vestuarios. En una imagen compartida públicamente por Unionistas, se puede apreciar que todos los restos de basura originados durante el partido no solo habían sido retirados, sino que las dependencias se encontraron exactamente iguales a cómo se las entregó el conjunto blanquinegro antes del encuentro. Algo que no todos los clubes cumplen, como se pudo comprobar en el choque de Copa del Rey del curso pasado con el Rayo Vallecano.

Es por ello, que desde Unionistas se ha querido agradecer públicamente el gesto del club berciano: «Muchas gracias a una institución señorial como la Ponferradina por dejar el vestuario visitante impoluto. Suerte en lo que resta de temporada y buen viaje de regreso a expedición y aficionados. Nos vemos pronto en El Toralín«.

