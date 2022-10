La Junta solucionará los problemas del centro de salud de Peñaranda

Los problemas estructurales que presenta el edificio del centro de salud de Peñaranda de Bracamonte serán solucionados por la Junta de Castilla y León, según anunciaron ayer la alcaldesa de la localidad, Carmen Ávila, y el concejal Antonio Poveda, tras la reunión que mantuvieron con el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, Jesús García-Cruces.

La Administración regional también se hará cargo del traslado del servicio de Fisioterapia al propio centro de salud y resolverá los problemas con la climatización que “este verano hizo que pacientes y sanitarios tuvieran que sufrir temperaturas de 40º en muchos casos”, denunció Carmen Ávila.

No obstante, la solicitud de la UVI Móvil para Peñaranda de Bracamonte no resultó fructífera. La respuesta negativa del viceconsejero y los técnicos está basada en “razones técnicas por las que no habían considerado en ningún momento que necesitara UVI Móvil”, argumentó la regidora municipal. Entre ellas se encontraban, “razones de distancia capital”. Otra razón que expuso el equipo de Sacyl para negar la necesidad de este servicio fue que “habían sido pocas las veces que se había precisado este servicio para que fuera absolutamente necesario”.

Por otro lado, explicaron que en la provincia había un total de tres UVI Móvil, una en Béjar, otra en Ciudad Rodrigo y una tercera en la capital, algo que para los ediles peñarandinos es “insuficiente”. Estos razonamientos no hacen desistir de su empeño al equipo de Gobierno de Peñaranda que seguirá luchando por conseguir este servicio. Llevaron como ejemplo un reciente caso de un joven que tuvo que ser trasladado de urgencia, y que sufrió larga espera y que a medio camino fue trasladado de ambulancia. Algo que el viceconsejero calificó de una práctica habitual, pero “chocante y preocupante”, a ojos de la alcaldesa.

Otra noticia positiva, en este sentido, es la posibilidad de que Peñaranda gane una segunda ambulancia de soporte vital básico. Algo bueno pero que no da solución a la carencia, ya que en caso de tener que trasladarse el médico, el servicio de Urgencias quedaría con personal insuficiente, otra de las problemáticas de la zona: la falta de profesionales.