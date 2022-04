La bella imagen de la peña de Francia teñida de blanco por la nevada primaveral

Tal y como sucediera hace dos años en pleno confinamiento domiciliario por la pandemia del coronavirus, la nieve ha vuelto a hacer acto de presencia en el mes de abril en Salamanca. En esta ocasión no ha sido en la capital, pero sí en diferentes puntos de la provincia como las sierras de Francia y Béjar, además de en localidades como Puebla de Yeltes y Guijuelo, entre muchas otras. La imagen más espectacular nos la ha dejado la peña de Francia. La montaña de 1.727 metros, no solo ha amanecido este miércoles cubierta de blanco en su cumbre, sino también en sus estribaciones. Una estampa más propia del invierno y no de la avanzada primavera en la que nos encontramos. Y mucho más teniendo en cuenta el tiempo casi veraniego que se ha vivido en Semana Santa.

Las previsiones de los próximos días apuntan a que la nieve no volverá a hacer acto de presencia en los próximos días, salvo en cotas muy elevadas. Eso sí, la lluvia marcará la semana hasta al menos el domingo con temperaturas que se moverán en la capital salmantina entre los 4ºC de mínima y los 16ºC de máxima.