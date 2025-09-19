Juzbado continúa recibiendo escolares

EÑE Juzbado Viernes, 19 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

Ayuntamiento de Juzbado Dirección Calle Consistorial, 37115, Juzbado

Teléfono de contacto 923311336

Página web www.juzbado.es

Con apenas 200 habitantes, Juzbado se ha ganado un lugar en el mapa cultural y educativo de la provincia. Su secreto: una apuesta decidida por la divulgación ambiental, el arte y la poesía en plena calle.

El Museo de la Falla es uno de los principales reclamos. Solo en 2024 recibió a más de 1.200 escolares, atraídos por la oportunidad de conocer de primera mano el origen de los paisajes fluviales del Tormes y, en particular, la falla geológica que da nombre al centro.

Desde entonces, grupos de estudiantes, familias y visitantes continúan acercándose para aprender sobre geología y el paisaje en un entorno único a 20 kilómetros de Salamanca.

Juzbado ofrece un recorrido singular por su galería de murales al aire libre y por las placas de poesía del proyecto 'Libro Abierto', que convierten sus calles y rincones en un espacio de aprendizaje permanente. «Queremos que se pueda aprender en cualquier calle, en cualquier plazuela», señalan desde el Ayuntamiento, que presume de un pueblo «resucitado» cuyo aspecto mejora día tras día.

Este otoño de 2025, la localidad suma dos nuevos murales de Marta Lapeña y David de la Mano, seis nuevas placas de poesía que se han inaugurado durante el último 'Libro Abierto' homenaje a Gamoneda, el columpio gigante al borde del talud sobre el río Tormes y la exposición: 'Livin la vida madre', de la Térmica cultural.

Llaman la atención los materiales de trabajo que ofrece tanto el Museo de la Falla como el Ayuntamiento mediante cuadernos y guías que, a modo de yincana, permiten a los escolares descubrir el pueblo y sus rutas de forma amena y lúdica. Todo ello es posible gracias a la Oficina de Desarrollo local.

La actividad educativa en Juzbado no se limita a las aulas improvisadas en los museos y calles.

Las redes sociales del municipio reflejan a diario la vitalidad de un pueblo que no solo cuida la vida de sus vecinos, sino que se abre cada vez más a quienes llegan de fuera.

No es casual que la escuela libre Wayra, homologada por la Junta de Castilla y León, haya elegido Juzbado como sede para desarrollar su innovador proyecto pedagógico. En Juzbado, la educación no se encierra entre cuatro paredes: se vive, se recorre y se respira al aire libre.