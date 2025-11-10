La Junta destina 50.000 euros al CIS de Ciudad Rodrigo La subvención se dividirá entre Ayuntamiento y Diputación para cubrir gastos de material, equipamiento o personal entre otros

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:56

La Junta de Castilla y León ha anunciado dos subvenciones por un valor total de 150.000 euros para apoyar la labor y el funcionamiento de los Centros de Innovación Social de la comunidad autónoma ubicados en Ciudad Rodrigo, Puebla de Sanabria y La Bañeza.

El centro mirobrigense, que se ubicará en el antiguo centro de salud, recibirá 50.000 euros. Por un lado, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo recibirá 25.000 euros para financiar los gastos derivados de su equipamiento, material informático, acondicionamiento de locales, asistencia técnica y personal, mientras que la Diputación de Salamanca obtendrá la misma cantidad para continuar con la contratación de un técnico en cada una de las instituciones provinciales que impulse, desarrolle y acompañe esta parte del proceso.

Este proyecto mirobrigense se encuadra dentro del programa Territorio Líder del ejecutivo provincial que destinará 1,5 millones de euros para que sea una realidad, una vez que el Consistorio ha obtenido el visto bueno del Gobierno central para adscripción del antiguo edificio hospitalario por un periodo de 50 años.

El CIS_«La Estrella», contará con salas para pequeños congresos, espacios destinados al emprendimiento, al cooworking transfronterizo y una escuela de hostelería, entre otros.