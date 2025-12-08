La Junta aumenta un 20 por ciento la nueva licitación de la estación de autobuses de Guijuelo Ese procedimiento busca rehabilitar y modernizar las instalaciones de la villa. La subida se ajusta a los precios de mercado y facilita su ejecución tras quedar desierta.

La Junta de Castilla y León ha decidido aumentar en un 20 por ciento la cuantía económica destinada a la licitación promovida por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital para ejecutar las obras de reforma de la estación de autobuses de Guijuelo.

Ese incremento permitirá pasar de un presupuesto inicial de 250.000 euros a 298.570 euros para ajustar el proyecto previsto por el Gobierno regional a los actuales precios de mercado. Todo ese montante permitirá acometer una mejora cuya primera licitación quedó desierta si bien la Junta mantiene el plazo de ejecución en seis meses. Ese presupuesto procede del Plan de Modernización de Estaciones de Autobuses de Castilla y León dotado con más de 40 millones de euros.

En concreto, se trata de un plan integral de rehabilitación y modernización de las instalaciones de la estación de autobuses en Guijuelo para « ofrecer un servicio más cómodo, funcional y adaptado a las necesidades actuales de los usuarios», ha explicado el Gobierno regional.

Así, la intervención incluye la renovación integral del interior del edificio mediante un recorrido completamente accesible, la reorganización de los espacios y la reforma de los aseos para facilitar su uso por parte de personas con discapacidad. A mayores, el adjudicataria actuará en el sistema de calefacción para mejorar el aislamiento térmico del inmueble junto con la renovación de las instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento y climatización para finalizar con una mejor iluminación con ahorro energético y nuevos equipamientos para el interior.

El plan de mejora no solamente intervendrá en el edificio sino que, además, incluye la reparación de la cubierta con la incorporación de aislamiento térmico, la sustitución de las carpinterías exteriores y la mejora de la fachada mediante un revestimiento termoaislante. En cuanto a la zona de dársenas, el proyecto prevé una limpieza del pavimento, la instalación de iluminación más eficiente, la renovación de la red eléctrica y la incorporación de nuevo mobiliario urbano junto con una señalización acorde a la imagen corporativa de la Junta de Castilla y León.

La nueva licitación se publicará en breve y, si se cumplen los plazos, las obras podrían estar terminadas en el tercer trimestre del próximo año.

LOS DETALLES

REHABILITACIONES EN OTRAS ESTACIONES DE LA PROVINCIA

La Junta de Castilla y León ha llevado a cabo en los últimos cinco años mejoras en estaciones de autobuses de la provincia por un importe superior a los dos millones de euros, que suben a siete millones si se incluye la mejora en las instalaciones de la capital salmantina ya que permitió una mejora finalizada en 2019 con una inversión de cinco millones de euros.

BÉJAR Y CIUDAD RODRIGO LUCEN SUS INSTALACIONES

Fue en diciembre de 2020 cuando las autoridades inauguraron de la estación de autobuses de Béjar tras una inversión de 913.000 euros. En el caso de Miróbriga, la inauguración llegó tres años después.

MÁS DE 113.000 TARJETAS BUSCYL EN SALAMANCA

Las estación de autobuses han cogido relevancia en Castilla y León gracias a la gratuidad de los viajes por la Región. En Salamanca, la Junta ha tramitado ya más de 113.000 solicitudes para beneficiarse de esa ventaja.