–Creo que ha llegado para renovar el partido. Espero que sea así y no que el partido le renueve a él. Deseo que sepa analizar en quién se puede apoyar, incluso dentro del Partido Popular. Yo detecto que hay dos posiciones, los que nos sentimos próximos a él por principios, incluso por generación política, y los que se acercan a él para imponerle otras formas y otros principios. Creo que puede ser un buen presidente si no se aparta de su pensamiento. Entre lo malo es que la simpatía que despertó al principio por la frescura y cercanía que demostró se apaga porque la gente que tiene alrededor lo hace bastante inaccesible. Escuchar a todos dentro de tu partido es vital para permanecer enterado de lo bueno y de lo malo de tu casa. Eso no lo puedes delegar.

–Captar gente con capacidad. Los tiempos han cambiado y los partidos tienen que atraer a gente con conocimiento profundo de la sociedad y de lo que pasa para que cuando llegues al poder tengas hechos los diagnósticos de los problemas y no pierdas tiempo en aplicar soluciones. A veces pienso que los partidos, en lugar de soluciones, dan chupetes con azúcar. Hay que dar soluciones y para eso necesitas gente que valga, no que caliente la silla. Si no, se dedicarán a la política los peores. Y sospecho que la gente piensa algo parecido.

–Siempre me ha gustado estar informado y he vivido todos los avatares de la política en Vitigudino y de toda la comarca desde hace 25 años y me la sé de memoria. He visto lo bueno y lo malo de la política. Ha influido en mi percepción de las cosas. Siempre hay un momento en que crees que puedes aportar cosas nuevas o mejores de lo que hay. Cambiar las cosas para mejorarlas es la esencia de la política.

–Estamos en una comarca que es una referencia en ganadería y no solo por el número de cabezas, sino por la renovación de los ganaderos. Se ha producido un relevo generacional de los ganaderos en pocos años. Ha sido silenciosa, pero el sector ha cambiado y hoy un ganadero hace las cosas de manera muy profesional. Sin verdaderos profesionales no hay futuro. Y como profesionales tenemos los retos de conquistar los mercados de la carne. Y eso solo se conquista con la calidad que tenemos y los rigurosos controles a los que nos somete la Unión Europea.

–¿Cómo ve Vitigudino?

–Estamos trabajando en proyectos para el pueblo que espero que fructifiquen pronto. Vitigudino nunca ha sido fácil. Siempre ha habido mucha confrontación. Creo que Luisa es la mejor alcaldesa que ha tenido Vitigudino y se verá a lo largo de la legislatura. Por otro lado, nunca en Vitigudino ha habido una oposición con tan poco nivel. Contribuyen a paralizar la actividad administrativa y generan mala imagen para el pueblo. En los 25 años que conozco de primera mano la política local te puedo decir que han alternado el Gobierno y la oposición, prácticamente, las mismas personas. Creo que es el momento de una renovación profunda, dejando una forma obsoleta e inútil de hacer política basada en confrontaciones que nada tienen que ver con una gestión productiva. La gente quiere que ayudes al pueblo desde el planteamiento que quieras, pero no que te pongas tú por encima de los intereses del pueblo.

–¿Hay alguna solución a eso?

–El PP apostó, valientemente, por gente joven con otra mentalidad, dinámica y al tanto de los problemas reales. La oposición viene de tener mayoría absoluta en la pasada legislatura. Y perdieron las elecciones. El pueblo hablará en las próximas y nos dirán lo que les parece la gestión del equipo de Gobierno y la imagen que están dando los de la oposición. Toda la oposición. Hasta que no gobiernas no te das cuenta lo difícil que es acertar en las decisiones. Pero una vez que has gobernado, como lo hicieron ellos, que se comporten así es imperdonable.

–¿Le daría algún consejo a la oposición?

–En absoluto. No le doy consejos ni a mi propio partido. Porque tampoco sé si me los escucharían. Lo que sí digo es lo que pienso y me gustaría que todos los partidos, incluido el mío, deben tener gente joven y capaz. Gente que esté en la actividad diaria, que sepa lo difícil que es ganarse la vida. No quiero listas interminables de jubilados. Hay que contar con la experiencia, pero necesitamos energía y una mirada limpia. El tiempo pone todo en su sitio.

–¿Qué puede hacer Vitigudino por la comarca?

–Vitigudino es la cabecera de comarca y eso es una responsabilidad. Debe asumir ser la locomotora de la comarca. Estamos rematando las gestiones para recibir dos polígonos. El industrial que lleva casi 20 años sin recepcionar por parte del Ayuntamiento. Y ha estado a punto de no recepcionarse o demorarse, pues existían serias irregularidades que legalmente lo impedían. Muy, muy serias y comprometidas. Ya está bien. Y un polígono Agroalimentario que es el único de la zona. Y los dos se ponen al servicio de toda la comarca. Hay que apoyar todas las iniciativas de los empresarios que son los que se juegan su dinero para generar riqueza y empleo.

–¿Está jugando bien ese papel ADEZOS?

–Yo creo que no. A mí no me gusta cómo funciona ADEZOS, ni los resultados que tiene ni cómo se gestiona. Hemos sido muy poco exigentes con ADEZOS en esta comarca. Y en los momentos como los actuales no nos podemos permitir que instrumentos tan importantes no funcionen perfectamente.