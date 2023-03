Irene Aparicio, diseñadora gráfica salmantina: “Nadie tiene derecho a estar por encima de nadie”

Trabajo, esfuerzo y constancia son algunos de los valores que le caracterizan a Irene Aparicio. A sus 32 años de edad, la joven albense tiene su propio estudio de diseño gráfico en la villa ducal desde mayo del 2017, donde da rienda suelta a su imaginación y busca las soluciones adecuadas para las ideas que les proponen sus clientes.

Hace catorce años, Irene Aparicio se licenció en Bellas Artes, Diseño Gráfico e Ilustración por la Universidad de Salamanca . Fue en ese momento cuando comenzó su carrera profesional como freelance. Crear páginas web, estampar diseños en prendas de ropa, editar y maquetar libros, son algunos de las labores que desarrolla desde sus inicios. “Nunca me he sentido discriminada por ser mujer y siempre se ha tenido en cuenta mi opinión”, apunta la diseñadora gráfica. “Algunos días puedo estar más de doce horas en el estudio y seguir en mi casa”.

No solo eso, sino que Irene también está relacionada con el mundo de la hostelería desde hace catorce años. “Me han tratado con muchísimo respeto y nunca he tenido ningún problema”, comenta. La joven albense asegura que “para generar una igualdad, nadie tiene derecho a estar por encima de nadie”. “Llevamos mucho tiempo luchando para que todos seamos iguales y, por ello, los extremos no son buenos”.