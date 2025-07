Inés María Bernardo será la pregonera de las fiestas de Guijuelo 2025

TEL Guijuelo Miércoles, 23 de julio 2025, 18:54 Comenta Compartir

Las fiestas de Guijuelo en honor a la Virgen de la Asunción tendrán de nuevo este año protagonismo femenino en la figura de Inés María Bernardo, que será la pregonera de esta edición de 2025.

Dedicada al mundo de la enseñanza y recordada en el instituto de la Vía de la Plata, Inés Mari Bernardo, como es conocida en la villa, ha estado vinculada a numerosas entidades culturales de la villa, como el grupo folclórico El Torreón, del que fue una de sus fundadoras, así como en la asociación del Traje Charro o en la Cofradía Gastronómica de Guijuelo. Cabe recordar también que fue concejala del Ayuntamiento de Guijuelo en los años ochenta del siglo pasado y, en algún momento, llegó a ser la primera regidora mujer.

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, recibió este miércoles a la pregonera en el Ayuntamiento para dar a conocer públicamente su elección para este año. El regidor destacó la importancia de la pregonera para la vida social y cultura de la localidad al señalar: «Intentamos reconocer a personas ilustres en Guijuelo y el hecho de que Inés Mari Bernardo sea pregonera se responde escuchándola y viendo su trayectoria. Es santo y seña de la cultura del municipio. Ha sido un placer comunicárselo y para el Ayuntamiento y Guijuelo es un honor. Es una de las guijuelenses ilustres, que ha apostado por el municipio, y Guijuelo es lo que es hoy por personas como Inés María Bernardo».

La elegida para dar la bienvenida a las fiestas de este año dio las gracias por el reconocimiento y señaló que se trata de una responsabilidad «tremenda». «Pasadas un par de semanas, veo que es un privilegio, que es un honor, y ya que Guijuelo es mi pueblo y es mi pasión casi lo encuentro hasta razonable y distinguido».

«La sorpresa fue tremenda. Venía con otra idea al Ayuntamiento por otro tema de educación y cuando fue para comunicarme el de pregonera no me faltó más que coger la puerta y marcharme. Me marché sin decir ni sí ni no, más no que sí, pero, sopesándolo, mi familia me pidió que lo considerara, he reflexionado, estoy con muchos nervios, pero aquí estoy».

La pregonera destacó el importante volumen de actividades que tiene la localidad, que permiten tratar con la cultura o recuperar algunas de esas cuestiones que se habían perdido. Por eso, añadió, la idea de su pregón es: «Tratar de explicar a todo el mundo la vinculación que tengo con Guijuelo, que es toda, aunque las vinculaciones a las distintas facetas no son las mismas. También tengo que ensalzar cada una de ellas porque por eso he estado en ellas y, sobre todo, Guijuelo, su industria, su porvenir, el desarrollo que tenemos, el ser un pueblo pujante conocido en todo el mundo que es maravilloso».

Habló también sobre sus facetas en la vida, como la familiar o profesionales y explicó que: «Importantes son todas las facetas. Como la familia no hay nada, soy la pequeña de cinco hermanos y he sido la niña mimada, entre comillas, porque los más pequeños se llevan la peor parte al tener padres muy mayores, pero puedo decir que soy una persona afortunada. Primero, por mi familia, la educación, mis estudios... Y, también, porque mi pasión ha sido Guijuelo. Vincularme a lo que me he vinculado ha estado relacionado con mi pueblo. Empecé con la enseñanza y en todo lo que he estado, en realidad, es enseñanza y lo que ha estado. Una idea que ha permanecido en mi siempre ha sido aprender para luego transmitirlo».

Temas

Guijuelo

Fiestas