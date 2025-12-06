Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un coche de la Policía Local. ARCHIVO

Un hombre se enfrenta a dos multas de 200 euros por atropellar a un peatón y huir

El incidente tuvo lugar en Peñaranda de Bracamonte

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:44

Un peatón resultó atropellado en la tarde de este viernes en un paso de cebra de Peñaranda de Bracamonte, en un incidente que se complicó cuando el conductor del vehículo decidió abandonar el lugar sin atender al herido. La fuga desencadenó la inmediata actuación de la Policía Local del municipio, que abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Gracias a las gestiones realizadas por los agentes -que revisaron testimonios, zonas de tránsito y otros indicios-, el conductor fue identificado pocas horas después. Según ha informado la Policía Local a través de sus redes sociales, el implicado se enfrenta ahora a dos denuncias administrativas de 200 euros cada una y a la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir.

El peatón sufrió lesiones cuya entidad no ha trascendido, aunque fue atendido tras el suceso. La Policía Local recuerda la obligación legal de detenerse y auxiliar a cualquier persona atropellada, así como la importancia de extremar la precaución en los pasos de peatones.

