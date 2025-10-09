Guijuelo prepara su semana de lucha contra el cáncer El Ayuntamiento de la localidad muestra su apoyo a las iniciativas impulsadas desde la delegación local de la asociación salmantina

Las concejalas del Ayuntamiento de Guijuelo Yolanda Alonso y Sara García acompañaron a responsables de la delegación local de la AECC en el inicio de los preparativos de la semana de lucha contra el cáncer, que se llevará a cabo en la localidad la próxima semana.

«El rosa es más que un color» es el lema elegido para conmemorar el día de lucha contra el cáncer de mama que, además de la próxima semana, contará con actividades en noviembre.

Las primeras actividades comenzarán el 14 de octubre con la propuesta «El cáncer y yo tuvimos una pelea y… la gané», que tendrá lugar hasta el al viernes de esa misma semana en el centro cultural.

El día 17 de octubre será el más intenso y comenzará por la mañana con la instalación de una mesa informativa y petitoria en la Plaza Mayor. También en la Plaza y a las 12:00, tendrá lugar la lectura de un mensaje de apoyo a todas las personas que sufren la enfermedad. Por la tarde, a las cinco, se confeccionará un gran lazo humano y a partir de las cinco y media de la tarde a las cinco y media tendrá lugar el «Paseo en rosa» por las calles de la localidad. Las seis de la tarde comenzará con las actividades para jóvenes en el centro juvenil y con un chocolate cuyos tickets se vendían ayer en la Plaza Mayor. De igual modo, la fachada del Ayuntamiento se iluminará de rosa.

