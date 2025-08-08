Guijuelo asfaltará Filiberto Villalobos por la noche para reducir el impacto de las obras en los vecinos Se desarrollará del domingo al martes noche. También se están retirando los pasos elevados de esta vía, la principal arteria de la villa, para acoger el 12 de septiembre la meta de la Vuelta Ciclista a España

El Ayuntamiento de Guijuelo asfaltará la calle Filiberto Villalobos por la noche con el objetivo de provocar las menores molestias posibles a los vecinos ya que se trata de la principal vía de vertebración del municipio. Agosto es, además, el mes en el que menor actividad industrial hay en Guijuelo por lo que el impacto a las horas nocturnas será también menor.

Así lo avanzó el concejal de Urbanismo, Roberto H. Garabaya, al señalar que la intervención se llevará a cabo el domingo, el lunes y el martes por la noche de modo que toda la travesía de la villa, desde la Estación Tecnológica de la Carne hasta el polígono norte estará lista para las fiestas de la Virgen de la Asunción. Las obras se ejecutan en función de la disponibilidad de la empresa adjudicataria, que está realizando otras intervenciones en la localidad, como la calle Fray Luis de León o la calle Oriente en el entorno del colegio Filiberto Villalobos.

De forma paralela, se han retirado los pasos elevados de Filiberto Villalobos con el objetivo de acondicionar la calzada a las exigencias de la organización de la Vuelta Ciclista a España, que llegará a Guijuelo el 12 de septiembre. En la misma línea, señalaba el concejal, las mejoras en las aceras comenzarán pasado el 19 de agosto, último día de las fiestas. De hecho, ya se ha llevado a cabo la mejora en algunos puntos de la villa, como las calles David Hernández y Zafiro.

Estas intervenciones se incluyen dentro del Plan de Urbanismo presentado este mismo año en el Ayuntamiento, que proyecta invertir en torno a 600.000 euros. Se destinarán fundamentalmente a mejoras viarias y de aceras, aunque se incluyen también intervenciones en edificios de titularidad municipal.

Obras en la calle Oriente.

