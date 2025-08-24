¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy domingo 24 de agosto? En plenas fiestas de Alba de Tormes, la localidad salmantina estará repleta de actividades

Actuación de la orquesta Princesa.

Con las campanas de Navalmoral de Béjar comencerá la cuenta atrás para las próximas fiestas de muchos pueblos. Otros como Alba de Tormes, esperan disfrutar de sus actividades en la semana más esperada del año.

Alba de Tormes

08:00 h: : Huevos con chorizo con charanga «Queloque's».

09:00 h: Encierro de vaquillas.

09:15 h: Capea popular.

10:00 h: Apertura del mercado medieval, de la feria agroalimentaria

11:00 h: Encierro infantil.

13:00 h: Salida de los cabezudos con charanga.

18:00 h: Pasacalles con grupo «Fantasía».

19:00 h: Espectáculo con grupo «Fantasía».

21:30 h: Alba Fest grupo «Ruido de Fondo».

22:30 h: Pregón de fiestas.

23:15 h: Alba Fest Grupo «Gautxori».

00:15 h: Toro de fuego con buscapiés.

00:30 h: Alba Fest Grupo «Ultra Tumba».

La Alberca

22:00 h: «Noche de estrellas con Marino».

Aldeanueva de Figueroa

13:15 h: Santa Misa.

18:00 h: Carretón sorpresa.

19:00 h: Exhibición de toreo.

00:00 h: Orquesta «X'Tasis».

Arabayona de Mógica

08:00 h: Alborada con charanga «Los Tocacharros».

12:00 h: Santa misa.

17:00 h: Divertilandia.

19:00 h: Grand Prix.

22:00 h: Concurso de disfraces, luego, discomóvil «Magnun».

El Cabaco

13:00 h: Santa Misa.

18:30 h: Suelta de vaquillas y capea.

00:00 h: Orquesta «Princesa».

Calzada de Valdunciel

14:30 h: Caldereta.

19:30 h: II Encierro infantil.

Cantalapiedra

19:00 h: BTT infantil.

Cantalpino

13:00 h: Misa

Cepeda

07:00 h: Despertar al son de la gaita y tamboril.

12:00 h: Misa, bailes y convite.

18:00 h: Discoteca-móvil.

00:00 h: Orquesta «Voltaje Nova Show».

Cipérez

13:00 h: Encierro infantil con carretones.

17:00 h: Fiesta de la espuma.

19:00 h: Competición de calva.

23:30 h: Bingo.

Espina de la Orbada

12:00 h: Santa misa.

14:30 h: Paella popular.

19:00 h: Partido de pelota.

Fuenteguinaldo

09:00 h: Toro del Aguardiente.

12:00 h: Encierro mixto.

13:00 h: Capea.

18:30 h: Exhibición de recortes.

20:15 h: Desencierro mixto.

Gomecello

12:30 h: Repique de campanas.

13:15 h: Santa misa.

18:00 h: Laser Combat.

Herrezuelo

14:30 h: Ruta en bici.

17:00 h: Hinchables acuáticos.

20:00 h: Calva.

21:00 h: Concurso de playback.

Huerta

12:00 h: Santa misa.

13.00 h a 14.00 h y 19:00 h a 21:00 h: Exposición «San Bartolo».

17:00 h: Presentación de barcas.

18:00 h: Bajada de OFNIS con charanga «Queloque's».

00:00 h: Orquesta «Nebraska».

Ledrada

19:00 h: Merienda y discoteca infantil.

Lumbrales

10:30 h: Pasacalles y cabezudos con charanga «La Juerga».

12:30 h: Encierro a caballo.

19:00 h: Novilladas.

00:30 h: Verbena con la orquesta «Cuarta Calle».

Martinamor

07:00 h: Cencerrada por el pueblo.

13:15 h: Santa Misa

15:00 h: Comida popular.

19:30 h: Fiesta de la espuma.

23:15 h: Verbena con orquesta «Malibú Show».

03:00 h: Traca final.

Molinillo

07:00 h: Petición de dulces.

12:30 h: Misa y procesión.

14:00 h: Convite mayordomos.

17:30 h: Hinchables + Espuma.

23:30 h: Verbena «Trío Obsesión».

Morasverdes

12:30 h: Pasacalles con charanga.

13:00 h: Santa Misa.

18:00 h: Castillos hinchables y acuáticos.

20:00 h: Fiesta de la espuma.

21:00 h: Merienda con charanga.

00:00 h: Música española con «El Último Pase».

Navalmoral de Béjar

12:00 h: Misa y procesión.

20:00 h: Campanadas fin de fiestas 2025.

Peñaranda de Bracamonte

11:00 h: Salida de los cabezudos.

12:00 h: Espectáculo de magia.

22:00 h: Espectáculo pirotécnico y musical.

23:30 h: Verbena con orquesta «SMS».

San Morales

13:00 h: Misa.

15:00 h: Paella.

16:30 h: Guerra del agua.

Santibáñez de la Sierra

13:15 h: Ruta de bodegas con charanga «Lázara».

Los Santos

11:30 h: Alborada.

12:30 h: Misa y procesión.

20:00 h: Yincana:

00:00 h: Orquesta.

Sardón de los Frailes

12:00 h: Misa solemne.

18:00 h: Partido de pelota.

Villaflores

11:00 h: Concentración de coches clásicos.

15.00 h: Comida.

Villavieja de Yeltes

21:00 h: Novena.

22:00 h: Pregón de fiestas.

Vitigudino

12:30 h: Eucaristía.