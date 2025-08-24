¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy domingo 24 de agosto?
En plenas fiestas de Alba de Tormes, la localidad salmantina estará repleta de actividades
Domingo, 24 de agosto 2025
Con las campanas de Navalmoral de Béjar comencerá la cuenta atrás para las próximas fiestas de muchos pueblos. Otros como Alba de Tormes, esperan disfrutar de sus actividades en la semana más esperada del año.
Alba de Tormes
08:00 h: : Huevos con chorizo con charanga «Queloque's».
09:00 h: Encierro de vaquillas.
09:15 h: Capea popular.
10:00 h: Apertura del mercado medieval, de la feria agroalimentaria
11:00 h: Encierro infantil.
13:00 h: Salida de los cabezudos con charanga.
18:00 h: Pasacalles con grupo «Fantasía».
19:00 h: Espectáculo con grupo «Fantasía».
21:30 h: Alba Fest grupo «Ruido de Fondo».
22:30 h: Pregón de fiestas.
23:15 h: Alba Fest Grupo «Gautxori».
00:15 h: Toro de fuego con buscapiés.
00:30 h: Alba Fest Grupo «Ultra Tumba».
La Alberca
22:00 h: «Noche de estrellas con Marino».
Aldeanueva de Figueroa
13:15 h: Santa Misa.
18:00 h: Carretón sorpresa.
19:00 h: Exhibición de toreo.
00:00 h: Orquesta «X'Tasis».
Arabayona de Mógica
08:00 h: Alborada con charanga «Los Tocacharros».
12:00 h: Santa misa.
17:00 h: Divertilandia.
19:00 h: Grand Prix.
22:00 h: Concurso de disfraces, luego, discomóvil «Magnun».
El Cabaco
13:00 h: Santa Misa.
18:30 h: Suelta de vaquillas y capea.
00:00 h: Orquesta «Princesa».
Calzada de Valdunciel
14:30 h: Caldereta.
19:30 h: II Encierro infantil.
Cantalapiedra
19:00 h: BTT infantil.
Cantalpino
13:00 h: Misa
Cepeda
07:00 h: Despertar al son de la gaita y tamboril.
12:00 h: Misa, bailes y convite.
18:00 h: Discoteca-móvil.
00:00 h: Orquesta «Voltaje Nova Show».
Cipérez
13:00 h: Encierro infantil con carretones.
17:00 h: Fiesta de la espuma.
19:00 h: Competición de calva.
23:30 h: Bingo.
Espina de la Orbada
12:00 h: Santa misa.
14:30 h: Paella popular.
19:00 h: Partido de pelota.
Fuenteguinaldo
09:00 h: Toro del Aguardiente.
12:00 h: Encierro mixto.
13:00 h: Capea.
18:30 h: Exhibición de recortes.
20:15 h: Desencierro mixto.
Gomecello
12:30 h: Repique de campanas.
13:15 h: Santa misa.
18:00 h: Laser Combat.
Herrezuelo
14:30 h: Ruta en bici.
17:00 h: Hinchables acuáticos.
20:00 h: Calva.
21:00 h: Concurso de playback.
Huerta
12:00 h: Santa misa.
13.00 h a 14.00 h y 19:00 h a 21:00 h: Exposición «San Bartolo».
17:00 h: Presentación de barcas.
18:00 h: Bajada de OFNIS con charanga «Queloque's».
00:00 h: Orquesta «Nebraska».
Ledrada
19:00 h: Merienda y discoteca infantil.
Lumbrales
10:30 h: Pasacalles y cabezudos con charanga «La Juerga».
12:30 h: Encierro a caballo.
19:00 h: Novilladas.
00:30 h: Verbena con la orquesta «Cuarta Calle».
Martinamor
07:00 h: Cencerrada por el pueblo.
13:15 h: Santa Misa
15:00 h: Comida popular.
19:30 h: Fiesta de la espuma.
23:15 h: Verbena con orquesta «Malibú Show».
03:00 h: Traca final.
Molinillo
07:00 h: Petición de dulces.
12:30 h: Misa y procesión.
14:00 h: Convite mayordomos.
17:30 h: Hinchables + Espuma.
23:30 h: Verbena «Trío Obsesión».
Morasverdes
12:30 h: Pasacalles con charanga.
13:00 h: Santa Misa.
18:00 h: Castillos hinchables y acuáticos.
20:00 h: Fiesta de la espuma.
21:00 h: Merienda con charanga.
00:00 h: Música española con «El Último Pase».
Navalmoral de Béjar
12:00 h: Misa y procesión.
20:00 h: Campanadas fin de fiestas 2025.
Peñaranda de Bracamonte
11:00 h: Salida de los cabezudos.
12:00 h: Espectáculo de magia.
22:00 h: Espectáculo pirotécnico y musical.
23:30 h: Verbena con orquesta «SMS».
San Morales
13:00 h: Misa.
15:00 h: Paella.
16:30 h: Guerra del agua.
Santibáñez de la Sierra
13:15 h: Ruta de bodegas con charanga «Lázara».
Los Santos
11:30 h: Alborada.
12:30 h: Misa y procesión.
20:00 h: Yincana:
00:00 h: Orquesta.
Sardón de los Frailes
12:00 h: Misa solemne.
18:00 h: Partido de pelota.
Villaflores
11:00 h: Concentración de coches clásicos.
15.00 h: Comida.
Villavieja de Yeltes
21:00 h: Novena.
22:00 h: Pregón de fiestas.
Vitigudino
12:30 h: Eucaristía.
