¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 8 de agosto?

Varias actuaciones de orquestas o grupos folklores destacarán en el día de hoy junto a las apariciones especiales de eventos como el 'Grand Prix' de Buenavista o la fiesta de la salchicha en Alaraz

Aurelio Peña

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 06:30

El fin de semana se prevé como apasionante para los pueblos salmantinos, sin dejar descanso alguno para sus asistentes. Orquestas, espectáculos de todo tipo y, sobre todo, mucha fiesta y muy buen ambiente.

Alaraz

10:30 horas: bocetos rápidos a color, maquillaje y decoración de uñas.

19:00 horas: fiesta de la salchicha.

0:00 horas: grupo 'Azabache'.

La Alberca

22:00 horas: macroespectáculo 'El protocolo del vivir serrano'.

6:00 horas: misa de los cohetes.

Aldearrubia

22:00 horas: recital de música. 'Alquitara Folk'.

El Arco

12:00 horas: concurso de dibujo.

14:00 horas: 'Manguerazo'.

20:00 horas: cena.

22:00 horas: Toni Rivero. Mentalismo cósmico.

Babilafuente

20:00 horas: carrera de niños.

22:00 horas: bailes y danzas por Rita Clara.

Berrocal de Salvatierra

19:00 horas: yincana berrocaleña.

23:30 horas: concurso de disfraces con 'DJ Coliseum'.

Buenavista

20:00 horas: 'Grand Prix'.

21:45 horas: picoteo.

22:30 horas: discoteca móvil 'Los Tigres' + concurso de disfraces.

Calvarrasa de Abajo

12:00 horas: yincana acuática.

18:30 horas: toro del cajón.

21:00 horas: parrillada.

0:00 horas: orquesta 'La Búsqueda'.

El Campo de Peñaranda

20:00 horas: ruta en bici al Azud de Río Lobos.

Cantagallo

22:15 horas: música. Sergio González.

Cantalpino

22:00 horas: yincana de peñas.

Cantaracillo

14:00 horas: comida.

22:00 horas: baile flamenco. 'Expresarte Cia'.

Carbajosa de la Sagrada

19:00 horas: pasacalles medieval.

20:00 horas: exhibición de aves rapaces, reptiles y mamíferos.

Castellanos de Moriscos

12:00 horas: VII Olimpiada Infantil de Atletismo.

19:00 horas: cabezudos y charanga.

21:00 horas: degustación de caldereta.

23:00 horas: espectáculo de fuego 'Damonion'.

0:30 horas: orquesta 'La Huella'.

5:30 horas: sopas de ajo.

Doñinos de Salamanca

16:00 horas: taller de gorras infantil.

21:00 horas: pregón de fiestas.

0:00 horas: orquesta 'Kronos'.

4:30 horas: disco móvil 'Directo 21' con DJ 'Héctor Hdez'.

Encinas de Abajo

14:00 horas: convite popular.

20:30 horas: disco móvil 'Electrolatino'.

0:30 horas: orquesta 'Cayena'.

La Fuente de San Esteban

22:30 horas: 'Distrito Pop'.

Gajates

19:00 horas: charla. 'Gajates y la tradición'.

20:30 horas: música. 'Voces amigas de Aldeaseca'.

Guijuelo

22:00 horas: grupo folklórico 'El Torreón' y 'Folk on Crest'.

Hinojosa de Duero

De 19:00 a 21:00 horas: exposición 'Cinco miradas. Conjuntos históricos de la provincia de Salamanca'.

22:00 horas: teatro. 'El Quijote, la historia secreta'.

Horcajo de Montemayor

18:30 horas: juegos infantiles.

0:00 horas: disco móvil.

Linares de Riofrío

20:00 horas: cuentacuentos. 'Habichuela'.

22:00 horas: espectáculo de magia: 'Mago Oski'.

Lumbrales

22:00 horas: cine. 'Como Dios manda'.

El Maíllo

18:30 horas: fiesta del agua.

19:30 horas: fiesta de la cerveza.

23:30 horas: discoteca móvil 'Paradise Show' y orquesta 'Kronos'.

Montejo

19:00 horas: chupinazo e inicio de fiestas.

0:00 horas: grupo 'La Invansión'.

Morille

9:00 horas: jornada de pesca matinal.

12:00 horas: inauguración de la 'Travesía de la Concordia'.

18:00 horas: charanga 'Dalekaña Kanalla'.

23:00 horas: espectáculo pirotécnico.

23:30 horas: macrodiscoteca 'Pandora'.

Nava de Béjar

8:00 horas: Rosario de la Aurora.

18:30 horas: recital poético.

22:00 horas: grupo folclórico 'Arraigo'.

Navamorales

18:00 horas: juegos populares.

20:00 horas: fiesta temática.

20:00 horas: concurso de disfraces.

23:30 horas: pregón de fiestas.

0:00 horas: grupo 'Obsesión'.

4:00 horas: disco móvil 'KM0'.

Navasfrías

11:00 horas: homenaje al doctor Tomás Hernández Gómez.

22:00 horas: cine. 'Migración, un viaje patas arriba'.

El Payo

17:00 horas: parque infantil, castillo hinchable y tren turístico.

19:30 horas: macrofiesta de la espuma.

23:00 horas: espectáculo musical. 'Música de tu vida'.

1:00 horas: disco móvil con DJ.

Peralejos de Abajo

11:00 a 13:00 horas: exposición de cuadros 'Mary Vicente Bartol'.

21:15 horas: paella.

El Pino de Tormes

11:00 horas: tiro al plato.

19:30 horas: concurso de croquetas y tortillas.

20:30 horas: merienda con DJ 'Kilo'.

0:00 horas: orquesta 'Syra'.

Puente del Congosto

20:30 horas: inauguración de la exposición 'Puente del Congosto, 1970. Así éramos'.

Robliza de Cojos

11:30 horas: 'Bailamos todos…' con Victoria.

13:00 horas: almuerzo.

20:00 horas: pregón de fiestas.

20:30 horas: concurso de disfraces.

0:00 horas: orquesta 'Impulso'.

Rollán

22:30 horas: pregón de fiestas.

23:00 horas: 'Motociclones Electrocharanga'.

0:00 horas: correpeñas con 'Electrocharanga'.

2:00 horas: disco móvil 'Excalibur'.

Saelices El Chico

18:00 horas: bajada tradicional con charanga 'Al rojo'.

20:00 horas: Color Fest.

23:30 horas: pregón de fiestas.

0:30 horas: disco 'Vivaldi'.

Salmoral

12:00 horas: taller de danzaterapia. Exhibición participativa.

Sanchotello

16:00 a 20:00 horas: taller de galletas.

19:30 horas: Sanchotello Trail.

23:00 horas: juegos en la plaza.

San Cristóbal de la Cuesta

20:00 horas: cine fórum 'Harta'.

Sancti-Spíritus

0:00 horas: macrodiscoteca 'Cubalibre Experience 2.0'.

San Martín del Castañar

19:00 horas: pasacalles y concurso de disfraces con charanga 'Los Cisnes'.

23:30 horas: grupo de versiones 'Dame Veneno'.

Santiago de la Puebla

17:00 horas: cuentacuentos: taller infantil.

19:30 horas: 'Pinceladas históricas de Santiago de la Puebla', por Eutimio Cuesta.

Saucelle

11:30 horas: minidisco infantil.

18:30 horas: toboganes de agua.

21:30 horas: pancetada popular.

0:30 horas: orquesta 'Clan Zero'.

Valdecarros

23:00 horas: monólogo de Alberto Cabrillas.

Valero

17:00 horas: tobogán de agua y fiesta de la espuma.

20:00 horas: teatro. 'Buscando a Nebrija'.

23:00 horas: música. 'Grupo Arena'.

0:00 horas: disco móvil y DJ 'Summer'.

Vega de Tirados

20:00 horas: inauguración de exposición de Ricardo Carreño. 'Animales autóctonos de la tierra de Ledesma a carboncillo'.

20:30 horas: presentación del libro 'Libro de los baños de Ledesma' por Juan Francisco Blanco.

Villarino de los Aires

20:00 horas: hinchables.

La Zarza de Pumareda

22:00 horas: pregón de fiestas.

22:30 horas: actuación 'La Zarzalera'.

0:00 horas: DJ Dennis.

