¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 8 de agosto?
Varias actuaciones de orquestas o grupos folklores destacarán en el día de hoy junto a las apariciones especiales de eventos como el 'Grand Prix' de Buenavista o la fiesta de la salchicha en Alaraz
Aurelio Peña
Salamanca
Viernes, 8 de agosto 2025, 06:30
El fin de semana se prevé como apasionante para los pueblos salmantinos, sin dejar descanso alguno para sus asistentes. Orquestas, espectáculos de todo tipo y, sobre todo, mucha fiesta y muy buen ambiente.
Alaraz
10:30 horas: bocetos rápidos a color, maquillaje y decoración de uñas.
19:00 horas: fiesta de la salchicha.
0:00 horas: grupo 'Azabache'.
La Alberca
22:00 horas: macroespectáculo 'El protocolo del vivir serrano'.
6:00 horas: misa de los cohetes.
Aldearrubia
22:00 horas: recital de música. 'Alquitara Folk'.
El Arco
12:00 horas: concurso de dibujo.
14:00 horas: 'Manguerazo'.
20:00 horas: cena.
22:00 horas: Toni Rivero. Mentalismo cósmico.
Babilafuente
20:00 horas: carrera de niños.
22:00 horas: bailes y danzas por Rita Clara.
Berrocal de Salvatierra
19:00 horas: yincana berrocaleña.
23:30 horas: concurso de disfraces con 'DJ Coliseum'.
Buenavista
20:00 horas: 'Grand Prix'.
21:45 horas: picoteo.
22:30 horas: discoteca móvil 'Los Tigres' + concurso de disfraces.
Calvarrasa de Abajo
12:00 horas: yincana acuática.
18:30 horas: toro del cajón.
21:00 horas: parrillada.
0:00 horas: orquesta 'La Búsqueda'.
El Campo de Peñaranda
20:00 horas: ruta en bici al Azud de Río Lobos.
Cantagallo
22:15 horas: música. Sergio González.
Cantalpino
22:00 horas: yincana de peñas.
Cantaracillo
14:00 horas: comida.
22:00 horas: baile flamenco. 'Expresarte Cia'.
Carbajosa de la Sagrada
19:00 horas: pasacalles medieval.
20:00 horas: exhibición de aves rapaces, reptiles y mamíferos.
Castellanos de Moriscos
12:00 horas: VII Olimpiada Infantil de Atletismo.
19:00 horas: cabezudos y charanga.
21:00 horas: degustación de caldereta.
23:00 horas: espectáculo de fuego 'Damonion'.
0:30 horas: orquesta 'La Huella'.
5:30 horas: sopas de ajo.
Doñinos de Salamanca
16:00 horas: taller de gorras infantil.
21:00 horas: pregón de fiestas.
0:00 horas: orquesta 'Kronos'.
4:30 horas: disco móvil 'Directo 21' con DJ 'Héctor Hdez'.
Encinas de Abajo
14:00 horas: convite popular.
20:30 horas: disco móvil 'Electrolatino'.
0:30 horas: orquesta 'Cayena'.
La Fuente de San Esteban
22:30 horas: 'Distrito Pop'.
Gajates
19:00 horas: charla. 'Gajates y la tradición'.
20:30 horas: música. 'Voces amigas de Aldeaseca'.
Guijuelo
22:00 horas: grupo folklórico 'El Torreón' y 'Folk on Crest'.
Hinojosa de Duero
De 19:00 a 21:00 horas: exposición 'Cinco miradas. Conjuntos históricos de la provincia de Salamanca'.
22:00 horas: teatro. 'El Quijote, la historia secreta'.
Horcajo de Montemayor
18:30 horas: juegos infantiles.
0:00 horas: disco móvil.
Linares de Riofrío
20:00 horas: cuentacuentos. 'Habichuela'.
22:00 horas: espectáculo de magia: 'Mago Oski'.
Lumbrales
22:00 horas: cine. 'Como Dios manda'.
El Maíllo
18:30 horas: fiesta del agua.
19:30 horas: fiesta de la cerveza.
23:30 horas: discoteca móvil 'Paradise Show' y orquesta 'Kronos'.
Montejo
19:00 horas: chupinazo e inicio de fiestas.
0:00 horas: grupo 'La Invansión'.
Morille
9:00 horas: jornada de pesca matinal.
12:00 horas: inauguración de la 'Travesía de la Concordia'.
18:00 horas: charanga 'Dalekaña Kanalla'.
23:00 horas: espectáculo pirotécnico.
23:30 horas: macrodiscoteca 'Pandora'.
Nava de Béjar
8:00 horas: Rosario de la Aurora.
18:30 horas: recital poético.
22:00 horas: grupo folclórico 'Arraigo'.
Navamorales
18:00 horas: juegos populares.
20:00 horas: fiesta temática.
20:00 horas: concurso de disfraces.
23:30 horas: pregón de fiestas.
0:00 horas: grupo 'Obsesión'.
4:00 horas: disco móvil 'KM0'.
Navasfrías
11:00 horas: homenaje al doctor Tomás Hernández Gómez.
22:00 horas: cine. 'Migración, un viaje patas arriba'.
El Payo
17:00 horas: parque infantil, castillo hinchable y tren turístico.
19:30 horas: macrofiesta de la espuma.
23:00 horas: espectáculo musical. 'Música de tu vida'.
1:00 horas: disco móvil con DJ.
Peralejos de Abajo
11:00 a 13:00 horas: exposición de cuadros 'Mary Vicente Bartol'.
21:15 horas: paella.
El Pino de Tormes
11:00 horas: tiro al plato.
19:30 horas: concurso de croquetas y tortillas.
20:30 horas: merienda con DJ 'Kilo'.
0:00 horas: orquesta 'Syra'.
Puente del Congosto
20:30 horas: inauguración de la exposición 'Puente del Congosto, 1970. Así éramos'.
Robliza de Cojos
11:30 horas: 'Bailamos todos…' con Victoria.
13:00 horas: almuerzo.
20:00 horas: pregón de fiestas.
20:30 horas: concurso de disfraces.
0:00 horas: orquesta 'Impulso'.
Rollán
22:30 horas: pregón de fiestas.
23:00 horas: 'Motociclones Electrocharanga'.
0:00 horas: correpeñas con 'Electrocharanga'.
2:00 horas: disco móvil 'Excalibur'.
Saelices El Chico
18:00 horas: bajada tradicional con charanga 'Al rojo'.
20:00 horas: Color Fest.
23:30 horas: pregón de fiestas.
0:30 horas: disco 'Vivaldi'.
Salmoral
12:00 horas: taller de danzaterapia. Exhibición participativa.
Sanchotello
16:00 a 20:00 horas: taller de galletas.
19:30 horas: Sanchotello Trail.
23:00 horas: juegos en la plaza.
San Cristóbal de la Cuesta
20:00 horas: cine fórum 'Harta'.
Sancti-Spíritus
0:00 horas: macrodiscoteca 'Cubalibre Experience 2.0'.
San Martín del Castañar
19:00 horas: pasacalles y concurso de disfraces con charanga 'Los Cisnes'.
23:30 horas: grupo de versiones 'Dame Veneno'.
Santiago de la Puebla
17:00 horas: cuentacuentos: taller infantil.
19:30 horas: 'Pinceladas históricas de Santiago de la Puebla', por Eutimio Cuesta.
Saucelle
11:30 horas: minidisco infantil.
18:30 horas: toboganes de agua.
21:30 horas: pancetada popular.
0:30 horas: orquesta 'Clan Zero'.
Valdecarros
23:00 horas: monólogo de Alberto Cabrillas.
Valero
17:00 horas: tobogán de agua y fiesta de la espuma.
20:00 horas: teatro. 'Buscando a Nebrija'.
23:00 horas: música. 'Grupo Arena'.
0:00 horas: disco móvil y DJ 'Summer'.
Vega de Tirados
20:00 horas: inauguración de exposición de Ricardo Carreño. 'Animales autóctonos de la tierra de Ledesma a carboncillo'.
20:30 horas: presentación del libro 'Libro de los baños de Ledesma' por Juan Francisco Blanco.
Villarino de los Aires
20:00 horas: hinchables.
La Zarza de Pumareda
22:00 horas: pregón de fiestas.
22:30 horas: actuación 'La Zarzalera'.
0:00 horas: DJ Dennis.
