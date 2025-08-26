Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pasacalles teatral por las calles de Peñaranda. J.H.

«Falta de novedad e improvisación» en las Ferias y Fiestas de Peñaranda, según el PP

El Grupo Popular pide al equipo de Gobierno que abandone la improvisación y escuche a los peñarandinos

J. H.

J. H.

Peñaranda de Bracamonte

Martes, 26 de agosto 2025, 09:42

El Partido Popular de Peñaranda considera que «las Ferias y Fiestas de este año han vuelto a evidenciar la falta de novedades y la improvisación en su programación, sin una apuesta clara por mejorar y enriquecer las actividades», han dado a conocer a través de nota de prensa.

Manifiestan que «lo más preocupante se vivió en el sábado de Ferias, la jornada de mayor afluencia de visitantes de toda la comarca y de la provincia. Pese a ser el día más esperado por jóvenes, familias y personas de todas las edades, la verbena terminó a las 2.30 y el programa oficial dejaba sin opciones de ocio a quienes seguían en el Parque de La Huerta».

«Ya el año pasado hubo muchas críticas y, lejos de corregir los errores, este año se han vuelto a repetir. No se puede improvisar siempre, las Ferias necesitan planificación y pensar en todos los públicos», ha señalado la portavoz del Grupo Popular, Eva López.

El PP recuerda que la verbena del sábado, que supone un coste de 40.000 euros para el Ayuntamiento, apenas ofreció un pase de tres horas, comenzando con retraso y finalizando a las 2.30 de la madrugada.

Ante esta situación, la actuación del Dj. local, DJ Briyi, permitió al menos prolongar la fiesta y evitar que el parque de La Huerta quedara desierto. «Valoramos el esfuerzo del Dj, pero si de verdad fue una sorpresa, como afirmó el concejal de Festejos, echamos en falta un escenario y un espacio más adecuado para disfrutar de la música como se merece», ha subrayado López.

El colofón del domingo, con un pasacalles que se organizó a última hora al no poder celebrarse el tradicional correfuegos por la situación de incendios, «volvió a defraudar a los vecinos». «Somos conscientes de que había que buscar una alternativa, pero lo cierto es que el espectáculo resultó flojo, de muy baja calidad, y no cumplió con lo que se esperaba para un fin de fiestas. Lo que falla es la falta de previsión y de un plan B a la altura de unas Ferias como las de Peñaranda», ha lamentado la portavoz popular.

«Pedimos al equipo de Gobierno que abandone la improvisación y escuche a los peñarandinos, diseñando unas Ferias con propuestas novedosas, pensadas para todas las edades y que devuelvan a Peñaranda el prestigio que siempre tuvieron sus fiestas», reclaman desde el PP.

