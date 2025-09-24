Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de edificio municipal de Villaflores.
CONTENIDO PATROCINADO

Villaflores: energía democrática para un pueblo verde

Los habitantes se podrán sumar a un proyecto de comunidad energética con paneles en edificios públicos que supondrá un 50 % de ahorro en la factura de la luz

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:00

Uno de los proyectos más inmediatos que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Villaflores es la instalación de placas solares en edificios municipales. Se hará cargo una empresa que además cubrirá el frontón de forma totalmente gratuita. Tanto el Ayuntamiento con los vecinos que quieran engancharse a esta iniciativa e energía democrática se beneficiarán de una reducción en la factura de un 50 %. Al Ayuntamiento le supondrá un ahorro anual de 20.000 euros según los cálculos del alcalde, Ángel Montoiro.

«Esto supondría una independencia, energía democrática, con el modelo de una comunidad energética, es decir, nos podríamos desenganchar de la red y Villaflores produciría la energía que necesita con placas solares y lo convertiríamos en un pueblo verde, no contaminaríamos nada», resume el regidor.

Otro logro que se verá hecho realidad en las próximas semanas será la antena de telefonía instalada para solucionar los problemas de cobertura. Ya están puestos los cimientos y cuando se hagan las pruebas del hormigón se levantará la estructura.

El alcalde se encargó de acudir a Madrid para hablar con la entonces secretaria de Estado de comunicaciones, que se comprometió a reservar una antena para Villaflores y cumplió.

El alcalde explica que es de un grupo que la podrá subarrendar al resto de compañías. «Tener cobertura móvil hoy es indispensable sobre todo para la gente mayor», incide.

Muro de la iglesia

El Ayuntamiento de Villaflores arregló hace unos meses uno de los muros del altozano de la iglesia parroquial. El alcalde explica que tras cerciorarse de que ese espacio es de titularidad municipal ya están buscando financiación y subvenciones necesarias para reconstruir el muro que bordea el templo y que supondrá 60.000 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Juicio a un empresario de Guijuelo por la amputación de un dedo de un obrero mientras pintaba una nave
  2. 2 La Fiscalía pide casi 10 años para un funcionario de Topas por someter sexualmente a una reclusa cada semana en el economato del penal
  3. 3 La Guardia Civil de Salamanca trabaja en el accidente que ha cortado la A-62
  4. 4 Julio Norte, grave: este es el escalofriante parte médico tras la cornada de San Agustín de Guadalix
  5. 5 Condenado el alcalde del Pedroso, Ángel Luis Portilla, por encañonar a otro hombre al tiempo que le gritaba «te voy a matar»
  6. 6 La verdadera sorpresa del vacuno
  7. 7 Mañana complicada en Salamanca: tres accidentes en menos de una hora
  8. 8 Las primeras palabras de Julio Norte desde el hospital: «Que nadie dude que volveré a ponerme en el mismo sitio»
  9. 9 Mañana negra en las carreteras salmantinas: quinto accidente con heridos en la A-66 tras el choque de un coche con un camión
  10. 10 Julio Norte, herido muy grave con una cornada en la espalda en San Agustín

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Villaflores: energía democrática para un pueblo verde

Villaflores: energía democrática para un pueblo verde