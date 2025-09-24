Villaflores: energía democrática para un pueblo verde

Jorge Holguera Illera Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Uno de los proyectos más inmediatos que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Villaflores es la instalación de placas solares en edificios municipales. Se hará cargo una empresa que además cubrirá el frontón de forma totalmente gratuita. Tanto el Ayuntamiento con los vecinos que quieran engancharse a esta iniciativa e energía democrática se beneficiarán de una reducción en la factura de un 50 %. Al Ayuntamiento le supondrá un ahorro anual de 20.000 euros según los cálculos del alcalde, Ángel Montoiro.

«Esto supondría una independencia, energía democrática, con el modelo de una comunidad energética, es decir, nos podríamos desenganchar de la red y Villaflores produciría la energía que necesita con placas solares y lo convertiríamos en un pueblo verde, no contaminaríamos nada», resume el regidor.

Otro logro que se verá hecho realidad en las próximas semanas será la antena de telefonía instalada para solucionar los problemas de cobertura. Ya están puestos los cimientos y cuando se hagan las pruebas del hormigón se levantará la estructura.

El alcalde se encargó de acudir a Madrid para hablar con la entonces secretaria de Estado de comunicaciones, que se comprometió a reservar una antena para Villaflores y cumplió.

El alcalde explica que es de un grupo que la podrá subarrendar al resto de compañías. «Tener cobertura móvil hoy es indispensable sobre todo para la gente mayor», incide.

Muro de la iglesia

El Ayuntamiento de Villaflores arregló hace unos meses uno de los muros del altozano de la iglesia parroquial. El alcalde explica que tras cerciorarse de que ese espacio es de titularidad municipal ya están buscando financiación y subvenciones necesarias para reconstruir el muro que bordea el templo y que supondrá 60.000 euros.